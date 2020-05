Federica Pellegrini/ L’azzurra: “Tokyo è lontana: forse niente gare prima del 2021”

Pubblicità

Torna sotto ai riflettori Federica Pellegrini: la nuotatrice azzurra che solo qualche giorno fa si era erta in difesa degli altri sport in vista della ripartenza, dopo lo stop imposto per l’esplodere della pandemia da coronavirus, è tornata in vasca per allenarsi e pure con una novità. Solo poche ore fa infatti la Divina ha annunciato la partnership con Michelin, azienda di pneumatici del celebre Bibendum, che l’ha dunque scelta per una nuova campagna dal titolo “Performance fatte per durare”. E certo Pellegrini è atleta che “è fatta per durare”: pur con lo slittamento al 2021, la nuotatrice azzurra si sta preparando per prendere a parte ai Giochi di Tokyo, che saranno la sua quinta olimpiade. Un traguardo dunque ben prestigioso per l’azzurra, che pure pare ancora molto lontano: “Il traguardo ce l’ho ben chiaro, arrivare alla mia quinta Olimpiade, ma in questo momento la parte più difficile per noi atleti è la programmazione. Per ora c’è una sola data certa, Tokyo appunto, ma mancano tutte le date intermedie, sono state cancellate tutte le gare del 2020”. E proprio sulle gare che fungeranno da preparazione al sogno a cinque cerchi Federica Pellegrini ha pure aggiunto: “Ci hanno detto che torneremo a gareggiare solo nel 2021. Noi atleti aspettiamo di capire se si possano programmare alcuni eventi magari in autunno, sarebbero test importanti in base ai quali fissare i successivi cicli di lavoro”.

FEDERICA PELLEGRINI? NON HO CRITICATO IL CALCIO

Il Giochi di Tokyo 2021 rimangono dunque un traguardo decisivo per Federica Pellegrini, a cui la stessa nuotatrice spera di arrivarci nelle migliori condizioni, anche con un anno in più sulle spalle “Il rinvio delle Olimpiadi? Una scelta giusta anche se per me sarebbe stato meglio gareggiare quest’anno: nel 2021 io avrò un anno in più e non sono una ragazzina e le mie rivali più giovani avranno avuto il tempo per maturare”. Ma nell’attesa dell’evento nipponico come pure di scoprire quando si potrà tornate a gareggiare, pure la Pellegrini si accontenta di essere riuscita almeno a tornare in vasca per allenarsi. Una novità non da poco, visto le battaglie per la ripartenza dello sport a cui abbiamo assistito in questi giorni, e che pure hanno vista la Divina protagonista.

Qualche settimana fa la stessa veneta infatti aveva lanciato un avvertimento, dichiarando che la ripresa sarebbe stata importante per tutti, non solo per il calcio: frase da cui era scatenata una polemica, che però la nuotatrice non ha mai voluto suscitare. Tornata sull’argomento Federica Pellegrini ha aggiunto: “Io non ho criticato il calcio! La mia era una provocazione bella e buona: non dimenticatevi che esistono anche gli altri sport. Ci hanno ascoltato, quindi posso dire che è stata un po’ come una nostra vittoria, ma non era un discorso a discapito del calcio, so quanto sia importante come traino economico. A livello sociale per i tifosi è importante che il campionato riprenda come magari i tifosi della pallavolo pensano lo stesso del loro sport. Diciamo che la difficoltà del calcio in questo momento è comune a tutti gli sport di squadra, è un dato di fatto purtroppo”.



