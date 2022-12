Federica Pellegrini, luna di miele extra lusso con Matteo Giunta/ Lato B in mostra…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si godono la Luna di Miele

Lo scorso 27 agosto 2023 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si univano in matrimonio e poco prima di Capodanno 2023 si godono l’agognata Luna Di Miele. La celebrazione del matrimonio si teneva nella suggestiva bellezza della splendida cornice della chiesa di San Zaccaria, a pochi passi da Piazza San Marco a Venezia. La diva del nuoto in stile libero diceva sì al suo preparatore storico in un abito nuziale tradizionalmente bianco. Gli

invitati, tra cui molte celebrità vip, erano 160, e immancabile é stata un’incantevole cornice tra fiori, onde e ovazioni. Quello che ha unito i due sportivi é passato alla storia del gossip come “il matrimonio dell’anno”. E, intanto, i neo sposi si sono concessi, anche se a diversi mesi di distanza dalle nozze, la Luna di Miele tanto attesa. Si tratta di un viaggio extra-lusso, che vede la coppia di sposi godersi uno degli alberghi più rinomati nel mezzo dell’Oceano indiano, alle Maldive.

CINZIA E ROBERTO, GENITORI FEDERICA PELLEGRINI/ "Lei e Matteo una coppia favolosa"

Federica Pellegrini si scusa con il popolo della rete: il motivo é il filmato della Luna di miele

«La Natura ti sorprende sempre», é il messaggio che Federica Pellegrini rilascia a corredo del filmato in cui lei mostra le meraviglie della suggestivo bellezza paesaggistica della meta della Luna di miele. Nelle immagini esclusive del video si intravedono i pesci e le tartarughine autoctone, ma non solo. Nel filmato postato online e ripreso da Matteo Giunta, inoltre, si intravede in bella vista il lato B della sportiva. E la sportiva dai capelli biondi, non a caso, si scusa con il popolo del web per le immagini hot del fondoschiena, con un sibillino messaggio rilasciato per iscritto in condivisione con il popolo della rete, tra fan e non nel web: “Scusate per il mio lato B in primo piano, mio marito ha delle evidenti preferenze”.

LEGGI ANCHE:

Chi sono Alberto Castagnetti e la figlia Virginia/ Federica Pellegrini: "Rinata grazie a lui e.."Alessandro, fratello Federica Pellegrini/ "Sarebbe stato un grande nuotatore se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA