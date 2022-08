Federica Pellegrini matrimonio con Matteo Giunta saltato?/ “Non sarà il 27 agosto ma…”

Il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la location è Venezia, il wedding Planner Enzo Miccio, la data invece…

Manca veramente pochissimo a uno dei matrimoni più attesi dell’anno… Quello tra la medaglia d’oro olimpica, Federica Pellegrini, e il compagno, nonché allenatore, Matteo Giunta. Se la location, la bellissima Venezia, non è mai stata segreta, nulla si sapeva di tutti gli altri dettagli del matrimonio. Un’indiscrezione vedeva il 27 Agosto come data scelta per la celebrazione ma è stata la stessa Divina del nuoto azzurro a voler smentire la voce con un’intervista al quotidiano l’Arena: “Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe ancora molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla”, ha affermato. Nonostante la data non sia corretta dunque nell’indiscrezione non ci erano andati così lontani… Probabilmente il matrimonio si terrà i primi di settembre.

Federica Pellegrini/ "Ora l'obiettivo è la mia persona, matrimonio? Papà è geloso"

Sul matrimonio con Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha aggiunto altri dettagli: “Tutto è nelle mani del wedding planner Enzo Miccio“, ha detto. Il resto però lo vuole lasciare segreto: “Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora”. L’unica cosa su cui la nuotatrice si sbilancia è il sogno di avere, poi, un figlio: “Gli avevo chiesto di non farlo fino alle nozze, che devo bere”, ha affermato ironicamente.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, compleanno romantico prima delle nozze/ Video brilli a cena: "Il vino…"

La storia d’amore, nata a bordo piscina, tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: lui è cugino del suo ex Filippo Magnini

Quello tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è sicuramente uno dei matrimoni più attesi dell’anno. Una storia nata tutta a “a bordo piscina”: entrambi condividono l’immensa passione per il nuoto. Matteo Giunta infatti, marchigiano classe 82, come la futura moglie, era un nuotatore. Interrotta la carriera atletica però non ha abbandonato la piscina ma è diventato un allenatore divenendo, nel 2013, il preparatore atletico della Divina Federica. Tra i due l’amore presto bussa alla porta… Dopo solo un anno di lavoro insieme iniziano a frequentarsi anche “fuori dall’acqua”. Singolare è che Matteo Giunta sia cugino dell’ex ragazzo della Pellegrini: il nuotatore Filippo Magnini, con cui la campionessa ha avuto una relazione di quasi sei anni.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi ad agosto/ Data, invitati e nuovi dettagli del matrimonio

È così che nasce la relazione tra nuotatrice e allenatore, insieme raggiungono traguardi importanti come la conquista dell’argento, e la qualificazione alle Olimpiadi, ai Campionati Europei di nuoto 2021. È stato a fine ottobre scorso che la campionessa azzurra ha ricevuto la proposta ufficiale di matrimonio annunciando il grande “SI” con un post Instagram: “Io e te e tutto il mondo fuori SI”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)













© RIPRODUZIONE RISERVATA