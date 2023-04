Federica Pellegrini ‘minaccia’ rivale a Pechino Express: “Ti accorcio di 10 centimetri”/ Web critica, lei…

Federica Pellegrini perde le staffe a Pechino Express 2023 e ‘minaccia’ un rivale in gioco

Il sesto appuntamento di Pechino Express 2023 è stato animato da numerosi scontri tra le coppie in gara. È orai evidente nel gruppo una spaccatura tra due fazioni, ieri alimentata dall’atteggiamento provocatorio che Le Mediterranee, coppia composta da Carolina Stramare e Barbara Prezia, hanno avuto nei confronti dei Siculi – Totò Schillaci e Barbara Lombardo -, rei di aver assegnato loro a metà gara un malus.

L’atteggiamento di Barbara Prezia in particolare ha suscitato il malumore di varie coppie in gara, e probabilmente sarà proprio le nella prossima puntata di Pechino Express a scatenare la furia di Federica Pellegrini. Così come mostrato dall’anteprima del prossimo appuntamento del reality, la ‘Divina’, in gara col marito Matteo Giunta con la coppia dei ‘Novelli Sposi’ – sarà protagonista di uno sfogo, arrivando a ‘minacciare’ un concorrente rivale.

Nella breve anteprima mostrata alla fine della sesta puntata di Pechino Express 2023, si vede e sente una furiosa Federica Pellegrini dire a qualcuno dei rivali: “Ti accorcio di altri 10 centimentri!”, lo stessa persona alla quale poi anche Totà Schillaci dice arrabbiato “Sei pazza?” Questo ci lascia intendere che la furia dei due è contro una donna, e visto quanto successo nell’ultima puntata, quella donna potrebbe essere proprio la Barbara delle Mediterranee.

Intanto l’atteggiamento di Federica Pellegrini – ormai diventata con suo marito il nemico da battere, perché sempre prima – ha ricevuto sul web qualche critica, alla quale ha risposto con un chiaro post su Instagram, che recita: “Tranquilli che a stare sul caz*o perché mi piace vincere ci sono abituata. Sono una donna. Abbasso i bulli“.

