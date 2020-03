Federica Pellegrini/ “Mio fratello è a Londra, andrei a riprenderlo anche a piedi”

Federica Pellegrini è molto preoccupata per suo fratello Alessandro, che si trova a Londra nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. Come è noto, in Gran Bretagna stanno affrontando il problema in maniera drasticamente opposta a quella adottata dall’Italia. Le parole del premier Boris Johnson hanno scioccato il mondo intero: “Preparatevi, molte famiglie perderanno i loro cari”. La linea tenuta dal Regno Unito per fronteggiare l’emergenza Coronavirus è come minimo discutibile: esercizi commerciali aperti, scuole e uffici operativi, tutto per ottenere l’ormai famigerata immunità di gregge, che però potrebbe richiedere il sacrificio di un numero altissimo di persone fra tutti quelli che verranno contagiati. Parole che hanno turbato che ha parenti in Gran Bretagna, compresa la campionessa di nuoto. Infatti ormai da anni Alessandro, il fratello di Federica Pellegrini, a Londra vive e lavora. Per di più, come ha raccontato a La Repubblica, anche i genitori e la nonna della Divina si trovano in quarantena: il periodo è davvero difficile per tutta la famiglia Pellegrini.

FEDERICA PELLEGRINI PREOCCUPATA PER IL FRATELLO ALESSANDRO

In questa intervista dunque Federica Pellegrini non ha nascosto la preoccupazione per la sua famiglia: “All’inizio forse l’abbiamo presa sottogamba, pensando che fosse una febbre più brutta delle altre. Ero preoccupata per mia mamma che è immunodepressa ed è un soggetto a rischio e per mia nonna vista l’età. Però adesso sono rinchiuse in casa controllate da mio padre e sono più tranquilla”. La grande preoccupazione della campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero è rivolta invece al fratello Alessandro, che vive e lavora nella capitale inglese, che sta vedendo aumentare il numero dei contagi da Coronavirus e soprattuttto ha scelto una politica decisamente discutibile, che non pensa molto alla salute delle persone: “Temo per mio fratello Alessandro – ha detto preoccupata Federica Pellegrini – che lavora a Londra, dove si parla di contagio di gregge e dove il primo ministro dice di prepararsi a perdere i familiari: sono scioccata per dei discorsi così fuori di senno. Io sono pronta ad andare a prendere mio fratello a piedi per riportarlo in Italia”. Pensare a Tokyo 2020 in questo momento è per forza di cose l’ultima delle preoccupazioni per Federica Pellegrini come per tanti altri sportivi in tutto il mondo: anche per questo i Giochi sembrano davvero in bilico.



