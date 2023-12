Federica Pellegrini, Natale in famiglia con Matteo Giunta/ La foto col pancione a pochi giorni dal parto

Federica Pellegrini, la foto natalizia con il pancione ben in vista

Mancano ormai pochi giorni alla nascita della prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Questo periodo delle Feste sarà segnato da un lieto evento pronto a sconvolgere la famiglia della coppia, che darà alla luce una femminuccia, il primo frutto del loro amore. Intanto, proprio nella giornata di ieri, la ‘Divina’ del nuoto ha condiviso alcuni scatti sul proprio profilo Instagram. Augurando buon Natale a tutti, si è immortalata con un maglione rosso natalizio davanti all’albero allestito in casa.

In una foto stringe a sé il pancione ben in vista, in un’altra bacia il suo Matteo, che affettuosamente poggia la sua mano sul pancione. Tra i tanti scatti condivisi, anche quelli con la famiglia riunita accanto l’albero di Natale, compresi gli adorati cani della campionessa di nuoto. “Natale… aspettandoti. Ps: il mio Babbo Natale è donna. Buon Natale a tutti“, ha scritto a corredo del post, inondato dai like e dai commenti di fan che non vedono l’ora di vedere la propria beniamina diventare per la prima volta mamma.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in questo periodo di festa, sono dunque pronti a diventare genitori. La gravidanza della nuotatrice è ormai agli sgoccioli: è questione di giorni e, finalmente, darà alla luce la sua prima figlia, il cui nome è però ancora top secret. Intanto, in un’intervista rilasciata a Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, la Pellegrini ha confessato quando dovrebbe verificarsi il lieto evento: “Data indicativa 29 dicembre, tra Natale e Capodanno“.

Per lei il primo periodo non è stato così semplice ma ora, a poca distanza dal parto, sente che la felicità è ai massimi livelli: “Essendo la prima gravidanza, i primi mesi sono molto delicati, quindi non abbiamo gioito così tanto. Man mano che passavano i giorni ci credevamo sempre di più e forse il momento più bello sta arrivando adesso“.

