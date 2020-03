Federica Pellegrini “Nessun nipotino per mia madre”/ “Ho provato a far presto ma…”

“Mi dispiace per mia madre che dovrà aspettare ancora per un nipotino”, con queste parole Federica Pellegrini ieri sera, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha chiuso la porta ad un suo futuro prossimo da madre e, quindi, da donna felicemente sposata o in coppia. A quanto pare la Dea al momento ha solo un obiettivo ovvero rimanere sulla cresta dell’onda in vasca con la speranza di poter arrivare al massimo per Tokyo 2021. Dopo lo slittamento delle Olimpiadi per colpa dell’emergenza Coronavirus, la Pellegrini è rimasta orfana del suo sprint finale e ha dovuto rimandare tutto al prossimo anno. Lei stessa si è detta contenta e d’accordo della decisione presa per la salute di tutti ma riguardo alla sua esperienza ammette: “Non è semplice, sarò alle soglie dei 33 anni…”.

FEDERICA PELLEGRINI DEVE RIMANDARE LA SUA GRAVIDANZA…

Ma sarà proprio questo slittamento che Federica Pellegrini ha intenzione di usare come scusa per tenere la madre buona e mettere a tacere la sua continua richiesta di un nipotino. La stessa Dea a Fabio Fazio ha raccontato sorridendo: “Il rinvio delle Olimpiadi? Decisione giustissima del Cio. Mi dispiace per mia madre che dovrà aspettare ancora per il nipotino. Ci ho provato a stringere i tempi ma…niente”. Al momento anche il gossip dovrà attendere perché per adesso Federica Pellegrini si deve accontentare di nuotare sul letto ma presto avrà modo di tornare in vasca ed allora tutto passerà in secondo piano.



