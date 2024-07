Federica Pellegrini annuncia la sua presenza a Ballando con le stelle

Il cast del dancing show di Rai1 si arricchisce di un nuovo grande nome, quello dell’ex nuotatrice che in questi giorni si trova alle Olimpiadi di Parigi in veste non di atleta per la prima volta dopo vent’anni. Federica Pellegrini ha però trovato il tempo di dare la lieta notizia ai suoi follower su Instagram, regalando una gag con il marito Matteo Giunta direttamente dalla sua stanza di hotel: “Amore, non trovo le scarpe da ballo…” ha detto la Divina scatenando la reazione dello sposo: “Allora vai a Ballando con le stelle!” Fede ha poi ripreso la parola lanciando una promessa: “Dopo due anni di rincorse ci siamo e questa volta farò molto ridere” le parole della Pellegrini che si è poi nuovamente rivolta al marito: “Stai tranquillo che ancora non so neanche io chi mi accompagnerà in questa avventura, ma di sicuro dovrà essere alto e forzuto”.

Milly Carlucci di recente si era espressa così sul target dei concorrenti, svelando le doti richieste: “Le tre caratteristiche che deve avere una stella di Ballando? Prima di tutto essere una stella e irradiare luce propria, noi esseri umani lo possiamo fare. Poi grande buona volontà e infine essere sincera, perché la sincerità e la voglia anche di aprirsi con noi e con il pubblico ed essere sé stessi senza filtri o sovrastrutture è molto importante” le parole della presentatrice.

Ballando con le stelle, non solo Federica Pellegrini: gli altri concorrenti già svelati

Sono giorni di grandi annunci per quanto concerne il dancing show del primo canale, visto che quello della Divina è stato solo l’ultimo in ordine cronologico, visto che la prima notizia della settimana è stata la presenza dell’ex velina Federica Nargi nel cast di Ballando con le stelle, seguita da Francesco Paolantoni, la cantante Nina Zilli e ora appunto da Federica Pellegrini, a lungo inseguita dalla padrona di casa Milly Carlucci.

La sensazione è che a breve possano arrivare alti aggiornamenti per i fan della trasmissione del primo canale, con il pubblico che ha già manifestato una certa soddisfazione per i concorrenti svelati di recente e il grande sogno Barbara D’Urso che non tramonta.