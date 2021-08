Federica Pellegrini nuovo membro Cio/ “Lotta al doping e aiuto atleti per Olimpiadi”

Federica Pellegrini è stata eletta nuovo membro Cio in rappresentanza degli atleti, che hanno votato i propri quattro nuovi rappresentanti in seno al Comitato Internazionale Olimpico al Villaggio olimpico, cuore naturalmente della loro presenza (pur con tutte le limitazioni causate dal Covid) alle Olimpiadi Tokyo 2020. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028, anno dei Giochi che si disputeranno a Los Angeles, passando per le Olimpiadi che nel 2024 saranno invece a Parigi (e per i Giochi invernali italiani di Milano Cortina 2026), e Federica Pellegrini sarà di conseguenza anche in Giunta Coni fino a quella data, avendone diritto in quanto membro Cio. Nello sport italiano l’unico precedente di un membro Ciò eletto in quota atleti è quello di Manuela Di Centa, la leggendaria campionessa dello sci di fondo degli anni Novanta. L’elezione a membro Cio corona per Federica Pellegrini queste Olimpiadi Tokyo 2020 nelle quali la Divina del nuoto italiano ha raggiunto la quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, oltre a numerosi piazzamenti con le varie staffette.

FEDERICA PELLEGRINI ELETTA NUOVO MEMBRO CIO IN QUOTA ATLETI

Federica Pellegrini è risultata terza tra gli eletti nelle elezioni dei nuovi membri del Cio in quota atleti. Al primo posto un’altra leggenda degli ultimi due decenni, cioè il cestista spagnolo Pau Gasol, al secondo la ciclista polacca Maja Martina Wloszczowska, poi ecco terza Federica Pellegrini e quarto il fiorettista giapponese Yuki Ota, ultimo dei nuovi eletti. L’annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro stampa delle Olimpiadi Tokyo 2020. L’olimpionica azzurra nei 200 sl, primatista mondiale della specialità e unica nuotatrice nella storia ad aver partecipato a cinque finali a cinque cerchi consecutive, è entrata nel prestigioso consesso del Comitato Internazionale Olimpico ottenendo 1658 voti, una nuova vittoria da aggiungere allo sterminato palmares di Federica Pellegrini. “La lotta al doping il primo passo. Sono orgogliosa di questa elezione, mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre come atleta. Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po’ meno faticosa. Quello che voglio fare nel Cio è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia le Olimpiadi, noi atleti sappiamo di cosa hanno bisogno gli altri atleti”, è stato il primo commento di Federica Pellegrini.

