Federica Pellegrini sarà una delle protagoniste dei servizi de Le Iene di questa sera. Nicolò De Devitis passerà infatti 48 ore con la stessa ex nuotatrice, la Divina, e sicuramente si farà raccontare qualcosa di inedito della sua vita privata. Come avvenuto già in altre puntate, è probabile che De Devitis vada ad indagare sulla vita sentimentale di Federica Pellegrini, lei che si è sposata da poco con Matteo Giunta, il suo ex preparatore atletico, ma che in passato era stata definita dalla stampa “mangiauomini”, vista la sua capacità con cui riusciva ad intrattenere relazioni con i suoi colleghi, che però avevano una durata piuttosto breve.

Una definizione che aveva fatto storcere il naso (giusto per dire un eufemismo), alla stessa Federica Pallegrini, che ha sempre dovuto lottare con il pregiudizio di essere prima una giovane ragazza e poi una donna, in uno sport, in Italia, dove l’uomo ha sempre dominato fino all’arrivo della nuotatrice veneta.

FEDERICA PELLEGRINI E L’INTERVISTA A LE IENE DEL 2021

Lo aveva sottolineato proprio a Le Iene, durante un monologo mandato in onda a dicembre del 2021, in cui spiegava che: “Se sei un’atleta donna e hai delle relazioni se la mangiauomini”, un giudizio duro nei confronti della sua vita privata, ricordando come ribaltando la situazione, quindi un atleta che ha tante relazioni con varie donne, allora significava essere “un uomo di successo”. Federica Pellegrini venne giudicata così, ovviamente in maniera errata, anche perchè le storie d’amore, le relazioni si fanno in due.

Un soprannome che si diffuse dopo che la stessa ex nuotatrice si innamorò prima di Luca Marin, con cui tra l’altro venne vissuta una storia di gossip con protagonista anche Laure Manaudou, collega della Divina nonché ex di Marin. Poi fu la volta di Filippo Magnini, attuale compagno di Laura Palmas. Fu proprio a seguito di queste due storie che la stampa dedicò particolare attenzione alla vita privata di Federica, anche perchè quella con Magnini in particolare, fu una relazione molto travagliata, fatta di alti e bassi, anche se i due arrivano quasi all’altare.

FEDERICA PELLEGRINI E L’ARRIVO DI MATTEO GIUNTA

Tra l’altro fu proprio Magnini a presentare all’ex nuotatrice il suo preparatore atletico, Matteo Giunta, con cui la Divina si fidanzerà trovando finalmente l’amore della sua vita: i due sono sposati dal 2022 e a gennaio 2024 hanno avuto anche una bimba, Matilde.

Chissà che questa sera Federica Pellegrini, una delle più grandi atlete della storia italiana, non possa tornare sulla questione dei mangiauomini, ricordando l’amaro in bocca provato in quegli anni in cui era al centro delle cronache di gossip, spesso e volentieri con indiscrezioni e rumors inesatti, e che fu in qualche modo denigrata solo perchè una donna di successo. Un maschilismo che la Divina ha sempre condannato ma con cui ha sempre dovuto fare i conti, e che ora finalmente sembrerebbe essere superato.