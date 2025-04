Federica Pellegrini sarà una delle grandi protagoniste de Le Iene di questa sera, grazie alle 48 ore che passerà assieme a Nicolò De Devitis. La iena proverà a stuzzicare la Divina anche sul caso Thomas Ceccon, una vera e propria querelle mediatica che fece scalpore la scorsa estate.

Dopo i giochi olimpici di Parigi, in cui il nuotatore veronese ottenne una medaglia d’oro e una d’argento, lo stesso aveva rilasciato una intervista un po’ polemica, e decisamente a sorpresa, proprio parlando di Federica Pellegrini. Precisò con i colleghi del quotidiano Il Corriere della Sera, che la stessa nuotatrice non rappresentasse nulla per lui. Ceccon, in quell’occasione, aveva sottolineato di aver ammirato Federica Pallegrini per il suo impegno e le sue vittorie, ma facendo capire che oltre allo sport non vi fosse nulla, riferendosi all’aspetto umano: “Non è mai venuta a dirmi una parola”.

FEDERICA PELLEGRINI E THOMAS CECCON: LA REPLICA DI MATTEO GIUNTA

Una intervista che creò un vero e proprio caso mediatico e che portò Federica Pallegrini a replicare (due volte, oltre a Matteo Giunta, il marito della stessa ex nuotatrice), reduce da diverse esperienze televisive dopo il ritiro dalle vasche, fra cui Ballando con le Stelle. Il malumore di Thomas Ceccon era nato dal fatto che, stando allo stesso nuotatore, i due si erano allenati nella stessa piscina di Verona, ma la Divina non gli si era mai avvicinato per dargli un in bocca al lupo o per congratularsi. Una mancanza che aveva fatto rimanere male lo stesso atleta olimpico a cui aveva però replicato prima Matteo Giunta.

Attraverso una storia su Instagram aveva scritto “per me vali zero, anche se hai vinto la medaglia d’oro alle olimpiadi”, difendendo quindi a spada tratta la moglie. In seguito era giunta la replica della stessa ex concorrente di Ballando con le stelle, che si era detta stupita da queste parole del collega, “mi fa sorridere”, aggiungendo che Ceccon non era il primo maschio che tentava di sminuirla. Ma la risposta della nuotatrice non si era limitata alle parole visto che la stessa aveva anche pubblicato un video in cui dimostrava che i due si fossero abbracciati in quel di Parigi, proprio in occasione delle olimpiadi della scorsa estate.

FEDERICA PELLEGRINI E THOMAS CECCON: “GLI HO SCRITTO DOPO IL RECORD…”

“Gli ho scritto dopo il record del mondo”, aggiungeva in una intervista, precisando che il suo nome venisse tirato in ballato per “tirare batoste”. Per Federica Pellegrini l’atteggiamento da provocatore di Thomas Ceccon “funziona”, sottolineando come il campione olimpico avesse attaccato anche altri sportivi come Sinner.

In ogni caso Federica Pellegrini si era detta “molto dispiaciuta” dalle parole dell’atleta veronese, per poi tirare delle frecciatine allo stesso, dicendo che i due si sono visti spesso nella stessa piscina, ma “aveva sempre gli occhi sul cellulare”, e “lo saluti ma non ti saluta”, poi magari non lo salutavi una volta, ricordava sempre la Pellegrini in un’altra intervista, e allora “sei quella che se la tira”, aggiungendo che comunque il rapporto fra i due è sempre stato cordiale.