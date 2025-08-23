Ballando con le Stelle, Pellegrini delusa: niente co-conduzione, Rai cambia idea. E lei accetta un'altra proposta di Milly Carlucci.

Federica Pellegrini non sarà co-conduttrice di Ballando con le Stelle. Ebbene sì, la campionessa sarebbe stata ‘scaricata’ malamente dalla produzione dopo essere stata illusa di poter partecipare al programma di Milly Carlucci accanto a Paolo Belli. Cos’è andato storto? Inizialmente si pensava che la motivazione risiedesse dietro alla presenza del suo ex fidanzato Filippo Magnini, ma le cose non stanno esattamente così, anzi, secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia il retroscena è ben diverso.

La celebre nuotatrice aveva accettato di buon grado il ruolo, sperando fermamente di poter affiancare Milly Carlucci nella conduzione: “Prima di tutto è giusto rivelare che lei è stata vittima di uno sgarro da parte della Rai: era stata invitata a “Belve”, ma improvvisamente la sua ospitata è saltata“, ha rivelato Parpiglia nella sua newsletter, per poi chiarire cos’è successo con la redazione di Ballando con le Stelle. Contattata dagli autori, era in attesa di firmare il contratto, ma qualcosa è andato storto e ha ricevuto un no grande come una casa.

Federica Pellegrini delusa da Ballando con le Stelle: “Abbiamo scelto un’altra persona“

Sempre Gabriele Parpiglia chiarisce la situazione su Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle: “So con certezza che voleva prendersi questo nuovo impegno; quindi, assieme alla produzione del programma, decidono si sentirsi pochi giorni dopo anche per discutere l’eventuale contratto”, dice il giornalista. Poi, racconta che la campionessa ha mantenuto la parola data per giorni, con tanto entusiasmo da parte sia suo che della redazione: “dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero “corsi subito in produzione per depositare i contratti”.

Federica Pellegrini attende con ansia la conferma, ma la redazione di Ballando ha in serbo un’amarissima sorpresa per lei: “Le viene comunicato che avevano scelto un’altra persona. Che altro fare se non incassare quella decisione?”. Un colpaccio e una delusione enorme. Ma la ciliegina sulla torta arriva dopo, dato che l’atleta scopre in quei giorni che l’ex fidanzato Filippo Magnini era stato ingaggiato per essere uno dei concorrenti di Ballando. Ma Parpiglia precisa che questo dettaglio non è mai stato un ostacolo per lei.

Milly Carlucci cerca di rimediare dopo il ‘no’ a Federica Pellegrini

In seguito al clamoroso “no” a Federica Pellegrini, Milly Carlucci ha provato a mettere qualche toppa dopo la figuraccia della redazione. Dopo lo scorso anno, infatti, le due hanno instaurato un rapporto di reciproco rispetto, e la conduttrice non è sempre al corrente di quello che accade con la produzione del programma e le trattative di Rai. Appena ha saputo del dietrofront, ha subito rimediato offrendole un ruolo come Ballerina per una notte. E lei ha detto sì.