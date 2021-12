Federica Pellegrini/ Retroscena su Filippo Magnini “al matrimonio? La vedo difficile”

La divina Federica Pellegrini sarà fra gli ospiti della Festa di Natale, in onda su Rai1 domenica 12 dicembre in prima serata. Il 30 novembre è stata una data importante per la grande atleta del nuoto, perché ha terminato la sua lunga e folgorante carriera con la vittoria dei 200 metri stile libero agli Assoluti invernali di Riccione. Una carriera costellata di successi che ha anche avuto i suoi momenti di crisi, dovuti soprattutto ai mille pettegolezzi, a volte infondati sulla grande campionessa. Federica Pellegrini è stata la conduttrice delle “Iene” al fianco di Nicola Savino. La campionessa ha esordito con un discorso toccante su come, nonostante lei abbia sempre gareggiato contro donne, i veri avversari rimanevano gli uomini: “In tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Perché se cadi sei un’atleta finita, e se stai in piedi sei una principessa messa su un piedistallo. […] Se una donna vince e ne va giustamente orgogliosa, se la tira. Così stanno tutti in attesa del disastro, tipo “guardiamo dallo spioncino che succede”, che se va male usciamo sul pianerottolo a festeggiare”.

Matteo Giunta: "Prima volta con Federica Pellegrini molto romantica"/ "Magnini..."

Federica ha poi proseguito aggiungendo: “Uomini che giudicavano la mia vita privata, perché se sei un atleta maschio e hai delle relazioni sei un uomo di successo, se sei un’atleta donna e hai delle relazioni sei la mangiauomini”. Più volte Federica si è ritrovata di fronte a commenti di pessimo gusto da parte di uomini che la giudicavano facendola sentire “una poco di buono”, soltanto perché intratteneva delle relazioni come qualsiasi altra persona.

Federica Pellegrini: “Mi chiamavano mangiauomini”/ “Se sei una vincente te la tiri”

Federica Pellegrini si sposa, il retroscena su Filippo Magnini

Federica Pellegrini si sposa. Per tre anni, la campionessa di nuoto ha vissuto una love story con il suo allenatore, Matteo Giunta, nell’ombra. Quest’anno, al termine delle sue ultime olimpiadi, la Pellegrini ha annunciato pubblicamente e contemporaneamente di aver deciso di mettere un punto alla sua straordinaria carriera da nuotatrice, e di essere innamorata del preparatore atletico. Nel giro di qualche mese, Giunta le ha fatto la proposta di matrimonio, e lei ha accettato. Matteo Giunta, suo promesso sposo, è il cugino di Filippo Magnini, ex di Federica. La Pellegrini ed il campione di nuoto sono stati insieme per ben sei anni, dal 2011 al 2017, e la loro è stata innegabilmente una meravigliosa storia d’amore che, stando ad alcuni rumors, la ragazza ha voluto troncare perché stanca del fatto che la coppia fosse sempre al centro del gossip.

Federica Pellegrini, ex fidanzati/ Da Luca Marin a Filippo Magnini

In occasione della puntata de Le Iene dello scorso martedì, la Pellegrini ha affiancato Nicola Savino alla conduzione. Così, la redazione in questione ne ha approfittato per intervistare Giunta, il quale, a proposito di Magnini, ha confessato: “In famiglia ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA