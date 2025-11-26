Federica Pellegrini: il retroscena della caduta, tra lacrime, paura e l’intervento di mamma Cinzia.

Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta si sono raccontati nel libro intitolato “In un tempo solo nostro”, dove si legge di un episodio davvero spaventoso che li ha segnati per sempre, ovvero il giorno in cui la nuotatrice è caduta da una scala mentre aveva in grembo la figlia Matilde. Ma cos’era successo precisamente?

In quel momento Federica Pellegrini stava facendo il cambio di stagione del suo armadio e sistemando i vestiti era salita su una scala per poi cadere e procurarsi uno spavento estremamente grande. Il romanzo, uscito da poco in libreria, racconta di quanto la loro vita sia cambiata dal 3 gennaio 2024, data di nascita della loro piccola Matilde. Il libro è stato scritto da entrambi, i quali si sono focalizzati nel periodo prima e dopo il parto.

Federica Pellegrini, Matteo Giunta racconta la caduta: “Voleva dimostrare di esser forte“

La caduta di Federica Pellegrini risale al luglio 2023, quando si è procurata diverse contusioni dopo il cambio armadio. Matteo Giunta ha raccontato come è avvenuto l’incidente: la nuotatrice stava spostando i suoi vestiti aiutata dalla mamma Cinzia, la quale teneva la scala. Purtroppo, il piede della Divina si è incastrato e in quel momento ha perso l’equilibrio cadendo sulla schiena per cercare di proteggere la pancia. Ed è così che ha sbattuto la testa scoppiando poi a piangere per la paura che la figlia Matilde avesse avuto conseguenze. In tutto ciò, Matteo Giunta ha anche spiegato che la moglie in quel caso voleva dimostrare di essere forte e fare tutto da sola quando invece non ce n’era bisogno.