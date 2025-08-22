Federica Pellegrini avrebbe dovuto co-condurre Ballando con le stelle 2025 ma si sarebbe tirata indietro a causa di un suo ex fidanzato

Federica Pellegrini sarà la nuova co-conduttrice di Ballando con le stelle 2025? A quanto pare no. Corre da alcuni giorni l’indiscrezione secondo la quale Paolo Belli, storico collega di Milly Carlucci nello show di Rai 1, potrebbe essere nel cast della prossima edizione ma come concorrente. Il che lascerebbe scoperto il suo posto di co-conduttore, per il quale si sarebbe già pensato a un nome: quello di Federica Pellegrini.

"Il nuoto va insegnato a scuola"/ Federica Pellegrini: "I numeri sugli annegamenti fanno paura"

La campionessa azzurra, solo lo scorso anno, è stata tra i concorrenti di Ballando e si è assicurata un bel percorso, tanto che pare che Milly abbia pensato proprio a lei per sostituire quest’anno Paolo Belli. La cosa sembrava ormai già fatta, ma nelle ultime ore spunta un aggiornamento secondo il quale la sportiva si sarebbe tirata indietro, e il motivo potrebbe essere un suo noto ex fidanzato.

Federica Pellegrini choc: "Una voce mi dice di tornare a nuotare"/ Bomba sul futuro

Federica Pellegrini ha rinunciato a Ballando con le stelle 2025 per ‘colpa’ di Filippo Magnini?

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, che si dice certo del no di Federica Pellegrini a Milly Carlucci. Ma perché? “I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe anche un motivo ‘privato’ – si legge nel rumor lanciato – Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini, suo ex fidanzato dal 2011 al 2017, la loro relazione si è conclusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire”. Pellegrini vorrebbe insomma evitare ogni possibile contatto con lo storico ex fidanzato, che dovrebbe infatti essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 (anche se non è stato ancora annunciato). Il timore di dover interagire con lui, avrebbe portato Federica a fare dietrofront, almeno stando a quanto dice il giornalista.