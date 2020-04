Federica Pellegrini/ “Rinvio Olimpiadi? Scelta giusta e spero che il fisico regga!”

Pubblicità

Torna protagonista sui social Federica Pellegrini, questa volta “ospite” virtuale di Pierluigi Pardo, mattatore di Tiki Taka che in questi giorni sta tenendo compagnia a tutti i fan e appassionati, con interviste ai big dello sport, in diretta Instagram sul proprio profilo ufficiale. Dopo dunque Antonio Cassano, in questi giorni i riflettori si sono spostati su Federica Pellegrini, stella del nuoto italiano, la quale, come circa 11 mila atleti, dovrà ancora attendere un anno in più per disputare le Olimpiadi di Tokyo. Nel lungo spazio dedicato alla Divina infatti chiaramente hanno tenuto banco le riflessioni della nuotatrice azzurra sulla decisione di rinviare di un anno i Giochi di Tokyo, scelta che come già dichiarato nei giorni scorsi, giudica come “la decisione più giusta, visto il momento storico”, con ovvio riferimento all’esplodere dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus.

FEDERICA PELLEGRINI: SPERO CHE IL FISICO REGGA!

Nel lungo intervento però Federica Pellegrini si espone ancora di più, riportando comunque del suo rammarico per lo slittamento dei Giochi, oltre che le proprie preoccupazioni come atleta. Come è noto la Divina aveva fissato con Tokyo 2020 la chiusura della sua carriera agonistica e nell’agosto 2021 la nuotatrice veneta compirà 33 anni: per lei (come per molti altri atleti azzurri) un anno in più di attesa potrebbe costare non poco a livello fisico, coem pure sta costando non poso questo momento di stop. La stessa Pellegrini infatti ha aggiunto: “Aspetterò un altro anno anche se ovviamente per il mio fisico sarebbe stato meglio gareggiare quest’estate. Mi auguro solo che non cambi nulla nel mio corpo nei prossimi mesi. Fatica per fatica, va bene lo stesso dai. Quando arrivi a quest’età, non sai mai cosa possa cambiare mese dopo mese.” Pure però in chiusura la stessa Divina ribadisce che disputare i Giochi nei tempi concordati non sarebbe stato praticabile, se non altro perché gli atleti in queste settimane di reclusione, non potevano prepararsi adeguatamente: “La maggioranza degli atleti è ferma. Dopo questa quarantena, qualcosa cambierà (ride, ndr)”. Lo stop però non porta solo a drammatiche conseguenze a quanto pare: “Sto cominciando anche a cucinare” l’ultima battuta della Divina.



