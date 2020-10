Federica Pellegrini, slip trasparenti e ombelico/ Sui social: “Sei incinta?”, lei..

Federica Pellegrini è sempre bella e i suoi fan continuano a seguirla e ad apprezzarla non solo per i suoi successi ma anche per tutto quello che rappresenta adesso sui social, una sexy influencer che ottiene il pieno di like ad ogni sua foto. Con l’ultimo scatto, però, c’è stato qualche problemino e tutto perché in molti non si sono soffermati sullo slip trasparente che faceva capolino dalla parte bassa della foto, ma sull’ombelico. In effetti la foto poteva avere un altro significato ed è quello che ha fatto più gola ai fan e al gossip visto che mostrare un pancino dopo la foto con un anello sospetto, lasciava quasi pensare che la bella dea del nuoto fosse incinta pronta a seguire le orme del suo famoso ex Filippo Magnini ma a quanto pare non è così o, almeno, la nuotatrice non lo ha confermato e nemmeno smentito.

L’OMBELICO DI FEDERICA PELLEGRINI CREA SCOMPIGLIO SUI SOCIAL

A corredo un verso della foto postata su Instagram, la Pellegrini ha postato la canzone di Jovanotti “L’ombelico del mondo” al grido di un verso che la dice lunga (o almeno così sembrava) su quella foto, “centro nevralgico del nuovo mondo!”. A quel punto si sono scatenati subito i commenti dei suoi followers convinti che quello che la bella Federica volesse mostrare non fosse il suo sexy ombelico bensì il suo pancino arrotondato e, quindi, una gravidanza e un bambino in arrivo e subito tutti si erano disperati in vista della ripresa degli allenamenti e del suo impegno con le Olimpiadi. Alla fine comunque la campionessa ha risposta ai fan: “NON HO CAPITO UNA COSA!! L’OMBELICO CE L’HANNO SOLO LE DONNE INCINTE?!”, sarà una smentita?



