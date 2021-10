Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta/ Foto Anello e proposta: matrimonio nel 2022

Federica Pellegrini si sposa: la Divina del nuoto italiano ha detto sì alla proposta di matrimonio formulatale dal suo Matteo Giunta, compagno di vita e anche di lavoro, visto che è il suo allenatore e convolerà a nozze sicuramente nel giro di un anno come vuole la tradizione, dunque entro il 2022. La campionessa azzurra ha annunciato la sua risposta affermativa su Instagram, peraltro in maniera del tutto inaspettata, visto che soltanto pochi mesi fa, a chi le chiedeva se fossero maturi i tempi per convolare a nozze con Giunta, la nuotatrice aveva negato che vi fosse questa opportunità all’orizzonte.

Federica ha esternato la sua intera gioia ricorrendo a una frase di Vasco Rossi (“Io e te e tutto il resto fuori”), mentre Matteo ha virato su Jovanotti (“Sono un ragazzo fortunato”): citazioni musicali che non possono che costituire le basi della colonna sonora della loro favola d’amore, che sboccerà in meravigliosi e profumati fiori d’arancio nei prossimi mesi e che sancirà un momento davvero di svolta nella loro relazione, che li vedrà diventare marito e moglie.

FEDERICA PELLEGRINI, MATRIMONIO CON MATTEO GIUNTA: IN ARRIVO ANCHE UN FIGLIO?

Federica Pellegrini ha appena detto addio al nuoto agonistico al termine di una carriera che definire strabiliante parrebbe financo riduttivo, considerato il suo palmarès costellato di successi e, soprattutto, dall’incredibile record delle cinque finali olimpiche consecutive nei 200 stile libero, che colloca Federica ancora di più nell’Olimpo delle divinità terrestri delle vasche.

Ora, arriva per lei il matrimonio con Matteo Giunta e, probabilmente anche il momento di pensare a un figlio. La maternità, infatti, rappresenta un passo che la Divina intende compiere, come aveva rivelato lei stessa pochi mesi fa durante un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin: “Penso sia il momento giusto per diventare mamma e Matteo è la persona migliore che conosca”.

