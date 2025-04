FEDERICA PELLEGRINI E IL CASO SINNER: POLEMICHE E CRITICHE

Oltre a raccontare un lato di sé più intimo, Federica Pellegrini a Le Iene si lascia andare anche a riflessioni riguardanti il doping, e in particolare alcune polemiche che l’hanno coinvolta, come quella sui casi Sinner e Schwazer. Per quanto riguarda il tennista, l’ex nuotatrice aveva espresso le sue perplessità riguardo la gestione della vicenda, affermando che sia stata trattata diversamente da come di solito sarebbe avvenuto.

La stessa campionessa, presa di mira dai fan del tennista altoatesino, sui social ha però precisato di non aver mai offeso l’atleta, di non aver mai parlato di somministrazione, ma di aver fatto riferimento solo alla gestione del caso, perché ritiene che sia responsabile lo sportivo se risulta positivo per l’utilizzo di una crema, anche se usata dal fisioterapista. Condivisibile o meno che sia ciò, è sempre stato così, non per Sinner secondo il ragionamento dell’ex nuotatrice.

La tesi di Federica Pellegrini è che in altri casi c’è una sospensione immediata, mentre la questione viene affrontata, e in generale ci sono altre atleti che hanno pagato anche una negligenza altrui per doping. Ma per la Divina si tratta di un tema a lei molto caro, perché è stata sempre molto attenta durante la sua carriera, infatti è un pensiero costante per gli atleti. Ad esempio, lei impostava la sveglia per ricordarsi di aggiornare l’indirizzo per la reperibilità per i controlli antidoping.

FEDERICA PELLEGRINI, COSA HA DETTO SUL CASO SCHWAZER

Federica Pellegrini è stata invece durissima su Alex Schwazer sempre sul tema doping, arrivando a parlare di tolleranza zero e radiazione dopo che venne riscontrata la seconda positività. Negli anni passati ha citato anche Carolina Kostner, ex fidanzata del marciatore, con una presa di posizione in cui contestò l’atteggiamento della sportiva, spiegando che lei al suo posto avrebbe lasciato il fidanzato se avesse saputo che si dopava. Tra i due non c’è mai stato un chiarimento, perché stando a quanto raccontato da Schwazer si sono incontrati una sola volta, nel 2008, quindi prima dello scandalo che lo travolse.

In ogni caso, l’ex marciatore ha fatto sapere in occasione dell’uscita della serie Netflix sulla sua vicenda che non ha mai dato peso alle dichiarazioni dell’ex nuotatrice, anche perché è consapevole che non conoscesse dettagli e particolari del suo caso, dunque non ha mai sentito la necessità di contattarla per chiedere chiarimenti. Chissà se lo farà dopo la messa in onda dell’intervista di Federica Pellegrini a Le Iene, in cui tornerà a parlare dei suoi commenti resi nel corso degli anni. Di sicuro, la campionessa azzurra non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere le sue idee e convinzioni.