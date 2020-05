Federica Pellegrini torna ad allenarsi/ Video: “Dopo 6 settimane, come una bambina”

Pubblicità

“Dopo sei settimane… come una bambina”: questo il commento di Federica Pellegrini alla ripresa delle attività. La Fase 2 del Coronavirus per la Divina è ufficialmente iniziata oggi, presso il Centro Federale di Verona dove la nuotatrice si allena: finalmente anche lei ha potuto tornare in acqua, documentando il tutto con un video postato su Instagram. Federica Pellegrini corre – nuota – idealmente verso le Olimpiadi di Tokyo: avrebbe dovuto gareggiarci in estate per poi dare l’addio all’attività agonistica, ma come ben sappiamo il Cio ha ufficialmente posticipato i Giochi al prossimo anno. Una decisione che, dovuta ovviamente alla pandemia che ha colpito tutto il mondo, ha fatto slittare anche il ritiro della nuotatrice veneziana: la quale ha candidamente ammesso che avrebbe preferito gareggiare quest’anno e che, di contro, se le Olimpiadi si fossero tenute nel 2022 (se ne era parlato) probabilmente avrebbe detto stop ancora prima dell’appuntamento.

FEDERICA PELLEGRINI TORNA AD ALLENARSI

Federica Pellegrini, alle Olimpiadi, ha un appuntamento con la storia: vincitrice di sei medaglie d’oro ai Mondiali, compresa quella dello scorso anno a Gwangju, ha invece festeggiato una sola volta nelle competizioni a cinque cerchi. Dopo lo straordinario argento di Atene 2004, la sua epifania come nuotatrice, la Divina ha ottenuto l’oro con tanto di record del mondo a Pechino (2008), ma da quel momento non si è più ripetuta. A Rio De Janeiro ha sfiorato il podio ma è arrivata quarta; dovesse andare a medaglia a Tokyo, allungherebbe l’arco temporale a 13 anni che per un’atleta della sua disciplina rappresenta sostanzialmente un’eternità, considerato che oggi arrivano in vasca nuotatrici anche minorenni che sono già in grado di vincere. A quasi 32 anni invece Federica Pellegrini è ancora altamente competitiva, come ha dimostrato in Corea del Sud la scorsa estate: adesso ha ripreso ad allenarsi e, quindi, possiamo ufficialmente dire che la sua rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2021 sia iniziata.

