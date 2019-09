Federica Pellegrini/ Tra gossip e il ritiro dal nuoto dopo Tokyo 2020(Che tempo che fa)

Federica Pellegrini ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Sarà la Divina ad inaugurare la nuova edizione del talk traslocato su Rai Due. E sono tanti gli argomenti che sicuramente verranno affrontati, a partire dalla notizia annunciata qualche giorno fa dalla stessa campionessa azzurra di nuoto, che ha dichiarato l’intenzione di togliersi la cuffia dopo le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Federica Pellegrini , in occasione di un lancio pubblicitario, come riportato da Fanpage, ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a propendere per quella che per lo sport azzurro sarà di fatto la fine di un’era:”A Tokyo sarà la mia ultima gara. È giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato a vincere giovane, avevo 16 anni e non ero pronta ad affrontare questo mondo. Mi piace vincere, mi piace che la gente mi riconosca per strada, ma avrò poi bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia”.

Federica Pellegrini: amore con Matteo Giunta?

Torna dunque alla ribalta quel forte desiderio di famiglia e di normalità che tante volte in questi anni era venuto a galla per Federica Pellegrini. E chissà che a regalarle tutto questo non possa essere Matteo Giunta, suo allenatore oltre che cugino di quel Filippo Magnini che per la Divina ha rappresentato l’amore probabilmente più importante e chiacchierato di sempre. Da un paio di anni a questa parte si vocifera che sia proprio Matteo Giunta, un tempo allenatore dello stesso Magnini, ad aver rubato il cuore dell’atleta più amata dagli italiani, ma una ufficialità in tal senso non è mai arrivata, a conferma, forse, di come la Pellegrini abbia deciso di mantenere un profilo basso per non esporsi al gossip. Oltre che la piscina per Federica, dopo Luca Marin e Filippo Magnini, è in ogni senso fonte d’amore.

Federica Pellegrini: il futuro dopo il ritiro

Ma quale sarà il futuro di Federica Pellegrini senza nuoto? Intanto “Fede” sta entrando nell’anno olimpico, quello più importante sotto il profilo sportivo, che la vedrà impegnata anche in una nuova competizione, una sorta di Champions League del nuoto, chiamata International Swimming League:”L’obiettivo è crescere sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo dello spettacolo non solo per un grande evento all’anno ma per una serie di eventi. Sarà molto dura qualificarsi per le finali (che sono in programma a Las Vegas a dicembre, ndr), ma è già bello esserci e iniziare questo nuovo percorso agonistico”. Dopo il ritiro per lei potrebbero spalancarsi le porte del Coni o quelle dello spettacolo, dove già ha mosso i primi passi con successo come giudice a Italia’s got Talent:”Per me è stata una nuova esperienza, alla fine sono solo un giudice buono dietro un banco e ora stiamo registrando la nuova stagione. È stato come scoprire un altro mondo, non so dirti se quello sarà il mio futuro ma spero possa andare avanti”.



