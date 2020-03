Federica Pellegrini/ Video, Olimpiadi Tokyo rinviate? La Divina si tuffa…a letto!

Come abbiamo ricordato più volte in questo periodo, sono giorni bollenti per decidere del rinvio o meno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’emergenza coronavirus. Il CIO giusto nelle ultime ore ha chiesto ancora un mesetto per decidere del futuro della manifestazione prevista a luglio in Giappone, ma nel frattempo c’è chi ha preso con filosofia questa attesa. È Federica Pellegrini, che sul proprio profilo instagram ha voluto sdrammatizzare questi giorni di tensione regalandoci una clip tutta da ridere, che ben racconta la voglia di tornare protagonista in acqua quando finalmente potremo metterci alle spalle questo momento a dir poco difficile. La Divina, che già nei giorni scorsi ha fatto alcune dirette Instagram (poi interrotte) per rendere partecipi i suoi fan dei suoi allenamenti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (che presumibilmente potrebbero essere le ultime per la nuotatrice azzurra, dunque torna a farci sorridere..anche fuori dall’acqua.

FEDERCA PELLEGRINI, VIDEO: LA DIVINA SI TUFFA A LETTO IN ATTESA DI TOKYO 2020

Il siparietto che Federica Pellegrini ci ha offerto sui social è davvero divertente e ben racconta la voglia della Divina di tornare protagonista di un’impresa a cinque cerchi. “Fede, Fede svegliati! Hanno dato l’annuncio, ci sono le Olimpiadi, devi prepararti!” con questo annuncio parte il video e la Divina scatta dal letto, con costume e occhialini e dà subito il via alla propria gara: pronti via, l’azzurra si rituffa a letto mettendo in scena una simulazione gara di tutto punto, con bracciate e virate a fine vasca sempre tra lenzuola e piumino. Una clip, nata, come la stessa Pellegrini ha ricordato nel posto, solo con l’intento di sdrammatizzare la tensione di questi giorni così cupi e che ha fatto sorridere certo i suoi fan, impazienti di vederla di nuovo protagonista in vasca non appena la situazione di grave emergenza chiaramente lo renderà possibile.

VIDEO, FEDERICA PELLEGRINI SI TUFFA A LETTO

Visualizza questo post su Instagram FEDE….FEDE…..SVEGLIATI…..HANNO DATO L’ANNUNCIO…… 🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️ ……… 🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️…….sdrammatizziamo un po’…..😂😂😂😂 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 23 Mar 2020 alle ore 3:24 PDT





