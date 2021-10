Federica Pellegrini vs Massimiliano Rosolino/ Video “A qualcuno rode il cu*o…”

Federica Pellegrini replica alle frecciatine di Massimiliano Rosolino, pur non nominandolo direttamente. La campionessa italiana di nuoto non ha evidentemente gradito le parole dell’ex nuotatore che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha smentito le voci di un presunto flirt tra i due di cui si chiacchierava anni fa negli ambienti del nuoto, e ha rimarcato che «è sempre stata collocata su un piedistallo». La Divina, senza giri di parole, ha risposto in maniera diretta tramite le Storie pubblicate su Instagram: «Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il c…», ha esordito Federica Pellegrini.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI/ Streaming tv: vincono gli Aqua Centurions!

Poi ha aggiunto parole a dir poco criptiche: «Eh eh se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte». Cosa contesta in particolare a Massimiliano Rosolino? Stando a quanto riportato dal Corriere, lei si è infastidita anche perché i rapporti con lui sono apparentemente buoni, ma poi nelle interviste si mostra più pungente nei suoi confronti.

DIRETTA ISL 2021, FEDERICA PELLEGRINI/ Video: gli Aqua Centurions in testa

I RAPPORTI TRA FEDERICA PELLEGRINI E MASSIMILIANO ROSOLINO

Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino però non sono mai stati grandi amici, forse anche perché appartengono a due generazioni diversi. Infatti, lui ha ricordato di aver condiviso la piscina a Verona quando lei aveva 16 anni. In generale, i rapporti tra i due nuotatori sono sempre stati buoni. Lui viene descritto dal Corriere della Sera come più vicino alla Federazione, infatti all’ultima festa che si è tenuta a Roma poche settimane fa per celebrare i successi di Tokyo era il conduttore. Invece Federica Pellegrini è più legata a Malagò e al circolo Aniene.

Nuotatrice vaccinata positiva al Coronavirus/ Madison Wilson ricoverata a Napoli

Nell’intervista Massimiliano Rosolino fa riferimento ad un vecchio screzio del 2013, quando lei aveva rapporti complicati con la Federazione tra cambi tecnici e una questione di primi, mentre lui si espose dicendo che la Federazione doveva imporsi e fece un richiamo all’educazione. Una questione risolta, che però riemerge quando l’ex nuotatore accenna alla personalità della Divina. Da qui la replica piccata della diretta interessata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA