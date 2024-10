Era molto atteso l’ingresso di Federica Petagna al Grande Fratello, approdata nella casa più spiata d’Italia durante la decima puntata del reality andata in onda ieri sera, lunedì 28 ottobre 2024 su Canale 5. La ragazza si è fatta conoscere dal pubblico nelle scorse settimane partecipando all’edizione autunnale di Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice, i due avevano deciso di lasciare insieme il programma di Filippo Bisciglia ma subito dopo il reality le loro strade si sono divise. Quando hanno iniziato a circolare le voci in merito alla partecipazione di lei al reality in molti erano curiosi di scoprire come avrebbe reagito l’ex fidanzato.

Ieri sera Federica Petagna ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello, dove non è mancato un momento dedicato al suo percorso televisivo affrontato con l’ex fidanzato. Dopo Temptation Island i due sono stati ospiti a Uomini e Donne per parlare del loro rapporto. Lì lei ha confermato di non essere più innamorata di Alfonso D’Apice, ha fatto sapere che dopo il programma lui ha continuato ad essere molto geloso e ha rivelato che sta frequentando l’ex tentatore Stefano. Sui social non è certo mancata una reazione da parte dell’ex della gieffina. Non appena lei ha fatto il suo ingresso nella casa lui ha pubblicato tramite le sue storie di Instagram un suo screenshot al quale ha aggiunto un brano di Geolier ‘Nu parl, nu sent, nu vec’, un po’ come a voler dire che non ha voglia di dire nulla e vedere nulla, come se non fosse interessato a seguire il percorso dell’ex fidanzata.

Alfonso D’Apice e Federica Petagna sono stati legati sentimentalmente per ben otto anni, da un anno erano andati a convivere ma lei non riusciva più a tollerare la sua eccessiva gelosia. Questo il motivo che li ha spinti a partecipare a Temptation Island, dove lei ha potuto provare per la prima volta una sensazione di libertà e fare cose che lui non le permetteva di fare. Nel villaggio si è avvicinata molto al single Stefano, comportamento che ha infastidito non poco l’ex fidanzato.

Al falò di confronto Federica Petagna e Alfonso D’Apice avevano detto di essere ancora innamorati e pronti a concedersi un’altra possibilità, dopo il programma però la loro relazione è giunta al capolinea. Lei ha fatto sapere che l’ex fidanzato non riusciva a superare la sua vicinanza a Stefano, ha continuato ad essere molto geloso, tutto ciò le ha fatto capire di non essere più innamorata di lui. Ci ha tenuto anche a precisare che non ha lasciato l’ex per Stefano, la loro frequentazione è iniziata dopo la rottura, dopo che Federica aveva capito di non voler stare più con Alfonso. Sono in molti a pensare che D’Apice approderà al Grande Fratello per avere un nuovo confronto con la gieffina, succederà davvero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.