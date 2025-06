Federica Petagna emoziona con una dedica speciale per Stefano Tediosi: il messaggio d’amore che incanta i social.

Federica Petagna e Stefano Tediosi continuano a far sognare i fan. Dopo qualche mese dalla fine del Grande Fratello, la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e negli ultimi tempi hanno conquistato una bella fanbase che sostiene la coppie. Da quando si sono conosciuti meglio al GF dopo l’avventura a Temptation Island, i due non si sono più lasciati, anche a fronte della precedente storia d’amore con Alfonso D’Apice, fatta di turbolenze e troppa gelosia.

A differenza di molte altre coppie, i due non amano far parlare di sè, e danno proprio l’idea di una relazione autentica senza troppi fronzoli. Complici e felici, continuano a portare avanti un rapporto che se prosegue in questo modo, potrebbe condurli lontano. Ma a far sognare ancor più i fan è stata la dedica di Federica Petagna per il compleanno dell’ex tentatore: ha scritto parole profonde che dimostrano che Alfonso è ormai solo un lontano ricordo, anche se di recente si sono risentiti in amicizia. Andiamo a scoprire cosa gli ha detto e perchè i fan si sono commossi in seguito al post.

Federica Petagna, le parole dolcissime per Stefano Tediosi e la reazione dei fan: “Siete la mia coppia preferita“

“Auguri al mio Uomo. Spero di festeggiare insieme anche tutti i tuoi prossimi compleanni e vederti sempre felice“. Così Federica Petagna ha voluto celebrare il compleanno del suo fidanzato Stefano Tediosi, pubblicando una foto con la dolcissima dedica. Immediatamente i fan si sono uniti ai festeggiamenti per l’ex tentatore e gieffino, rinnovando sempre la stima per la coppia: “Siete la mia coppia preferita“, scrive un utente, “Fede io ho sempre creduto nel vostro amore siete una bellissima coppia io vi amo e vi stimo tantissimo io vi auguro tutto il meglio vi amooooo“.

