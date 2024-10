L’attenzione è ora tutta dedicata al suo prossimo ingresso al Grande Fratello 2024, ma qualche giorno fa Federica Petagna aveva già attirato l’attenzione per un confronto acceso nello studio di Uomini e Donne con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Insieme hanno provato a dare una svolta al loro amore partecipando a Temptation Island 2024 ma come risaputo le cose non sono andate nella direzione di un lieto fine.

Proprio a Uomini e Donne il confronto tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice è partito proprio dai primi giorni post rottura a Temptation Island 2024. L’ex fidanzato ha infatti puntato il dito verso la ragazza, ‘rea’ di non aver nemmeno provato a tornare a casa. “Ma che ci dovevo tornare a fare? La casa sì era nostra, ma io non mi sentivo di tornare. Io non provo le stesse cose e mi viene l’ansia a tornare a casa e dovevo capire perchè mi veniva quella cosa. In che condizioni potevo tornare? Quando eravamo in camera lui stesso mi aveva detto: ‘Non ti vedo come prima’. Quindi tu lo sapevi che tornavo dai miei”.

Federica Petagna e la gelosia del fidanzato Alfonso D’Apice anche dopo la rottura a Temptation Island 2024

Sempre a Uomini e Donne, Federica Petagna – prossima concorrente del Grande Fratello 2024 – ha rivelato anche due retroscena. In primis, ha ammesso di essere in contatto con il tentatore Stefano Tediosi. “Con Stefano Tediosi una volta usciti ci stiamo conoscendo; ci siamo visti, come tu ti sei visto con altre ragazze a Napoli. Ognuno si sta facendo la propria vita, non ti aggrappare a me. Io ho avuto il coraggio di prendere la situazione in mano, ma non ti nascondere dietro di me”. Ma l’aneddoto che ha realmente catturato l’attenzione riguarda ancora la gelosia dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice.

“Volevo raccontare questa cosa sul tema gelosia; dal momento in cui lascio Alfonso penso di essere finalmente libera di fare ciò che voglio. Lui, dopo non so quanti giorni, fa una chiamata ai miei genitori perchè capisce che su di me non ha più il potere su alcune cose”. Questo il racconto di Federica Petagna – come riporta Isa e Chia – sull’ex fidanzato Alfonso D’Apice nel dibattito a Uomini e Donne. “Io sto iniziando a fare quello che volevo fare… Quindi se ormai ci siamo lasciati e tu fai questa cosa, pensa che puoi fare quando torniamo insieme. Ogni volta che ci vedevamo mi diceva: ‘Sei mia’ e io stavo male e cercavo di fargli capire che non lo amavo… Io per non ferirlo magari non glielo dicevo in maniera chiara”.