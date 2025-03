Sembra procedere a gonfie vele la storia tra Federica Petagna e Stefano Tediosi fuori dal Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. La scorsa estate, Federica ha partecipato a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Alfonso D’Apice, con l’obiettivo di risolvere i problemi di gelosia di lui. Durante l’esperienza nel reality estivo, però, Federica ha capito di non volere più una relazione così soffocante e, soprattutto, di non amarlo più. Inizialmente, la giovane napoletana era uscita dal programma insieme ad Alfonso per dargli una seconda possibilità. Ma, poco dopo, lo ha lasciato, iniziando una frequentazione con il tentatore Stefano Tediosi.

Lo scorso autunno, poi, tutti e tre si sono ritrovati a convivere nella Casa del Grande Fratello. La prima ad entrare è stata Federica, seguita poi da Alfonso – che voleva riconquistarla – e, infine, da Stefano. Questo triangolo, però, non ha entusiasmato molto il pubblico, eliminando prima Federica e, successivamente, Stefano. L’unico a resistere più a lungo è stato Alfonso, che ha poi iniziato un’altra storia con Chiara Cainelli. A distanza di mesi dalla loro uscita dal GF, come stanno le cose tra Stefano e Federica?

Stefano Tediosi parla della relazione con Federica Petagna fuori dal Grande Fratello: cos’ha detto

Nelle ultime ore, Stefano ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram. A quanto pare, Federica Petagna ha lasciato Napoli per trasferirsi a Milano, città natale di Stefano. Ma, questo non significa che siano già andati a convivere. Adesso, Stefano vuole concedere a Federica i suoi spazi e la sua libertà, pur continuando a starle vicino: “Federico ha preso una casa, poco distante dalla mia. La stiamo arredando insieme ed è un suo spazio, uno spazio spazio in cui può dedicarsi a sé stessa ed un’esperienza importante che facesse. Abbiamo scelto una casa vicina, così da poter essere uno il supporto dell’altro per qualsiasi necessità”.

Dopodiché, ha anche parlato della gelosia nella relazione con l’ex gieffina: “La gelosia che tarpa le ali e crea sfiducia non mi appartiene. Però, come in ogni relazione, un po’ di gelosia sana, quella che nasce dal voler proteggere e mostrare quanto si tiene all’altro ci può essere. Una gelosia che non mina la libertà, ma rafforza il legame, mostrando affetto e cura”. Infine, Stefano ha svelato che, secondo lui, il vincitore di quest’edizione del Grande Fratello dovrebbe essere Lorenzo Spolverato, essendo stato un suo grande amico e un grande protagonista del programma.