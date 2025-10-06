Rottura definitiva tra Federica Petagna e Stefano Tediosi? Clamorosa rivelazione: “Lui l’ha messa alla porta!”

Si crede che le relazioni sentimentali quando non sbandierate continuino senza problemi, ed è così per la maggior parte, perché la sovraesposizione è il sintomo di qualcosa che non va affatto, eppure ogni tanto arrivano dei fulmini a ciel sereno che vanno a sconvolgere la vita dei fan di determinate coppie appartenenti al mondo dello spettacolo. Questa volta pare essere il caso di Federica Petagna e Stefano Tediosi.

Conosciuti per Temptation Island e il Grande Fratello, la coppia sembrava aver trovato una loro felicità e stabilità, ma così non sembra stando a una segnalazione di Deianira Marzano: “Si sono lasciati da dieci giorni. È stato lui a lasciarla sostenendo che è una persona molto difficile, incapace di stare in una relazione equilibrata”.

Federica Petagna, è finita con Stefano Tediosi? “Lui l’ha messa alla porta”

“Lui dice che non ha idea di cosa sia la fiducia e cos’è un rapporto sano” ha continuato Deianira Marzano nella sua segnalazione a proposito della rottura tra Federica Petagna e Stefano Tediosi. Ovviamente sono solo segnalazioni quindi bisogna prenderle con le dovute pinze. Sembra che non ci siano stati dei tradimenti, ma sembra anche che lui non potesse più frequentare i suoi amici.

“Lui l’ha messa alla porta” si legge ancora nel post su Instagram. Ma dove è andata a vivere la ragazza? Sembra a pochi metri dalla casa di lui anche se alcuni segnalano di averla vista con la valigia alla stazione centrale di Milano in direzione di Napoli, la sua città che condivideva con Alfonso D’Apice, che è felicemente fidanzato con Chiara Cainelli.

