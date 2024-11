Federica Petagna sta facendo parlare non poco di sé dopo la sua partecipazione a Temptation Island, al momento è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Al reality dei sentimenti dopo il falò di confronto con Alfonso D’Apice aveva deciso di lasciare il programma insieme all’ex fidanzato, poco dopo però ha messo fine alla loro storia d’amore durata otto anni. Tornata single ha iniziato un flirt con l’ex tentatore Stefano Tediosi, stando ai rumors circolati nelle ultima settimane però avrebbe frequentato anche altri ragazzi.

La gieffina avrebbe avuto un flirt con il cugino dell’ex volto di Temptation Island Titty, Antonio Fico. Quando è trapelato il pettegolezzo Federica Petagna ha negato, ieri sera però il ragazzo è approdato al Grande Fratello per avere un confronto con lei. L’ex fidanzata di Alfonso D’Apice ha continuato a negare che tra loro c’è stata una relazione, lui però ha confermato che la frequentazione è andata avanti per settimane mentre frequentava Stedano Tediosi. Lui però non sarebbe stato l’unico, infatti avrebbe avuto un flirt anche con l’ex tentatore Giovanni De Rosa.

Giovanni De Rosa smaschera Federica Petagna: hanno avuto una relazione dopo Temptation Island

In una recente intervista concessa al settimanale Di Più Giovanni De Rosa ha fatto sapere che è stata Federica Petagna a cercarlo dopo Temptation Island. Dopo il reality hanno iniziato a sentirsi spesso, a lui piaceva ma preferiva non essere invadente perché sapeva che stava frequentando Stefano Tediosi. A detta sua, però, quando si allontanava lei gli diceva che sentiva la sua mancanza quando non si sentivano, alla fine è nata una relazione a distanza tra loro.

Giovanni De Rosa ha poi svelato che mentre Federica Petagna frequentava Stefano gli ha chiesto di raggiungerla a Napoli. I due hanno anche trascorso la notte insieme? A questa domanda ha così risposto: “Sì, dopo Temptation Island è successo anche questo.” L’ex tentatore ci ha tenuto a ribadire che è stata la gieffina a cercarlo e può dimostrarlo tramite i messaggi che si sono scambiati. Ha poi concluso dicendo che le perdona tutto, ma non le bugie che ha detto sul loro reale rapporto.

