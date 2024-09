Federica Petagna, la confessione sui costumi a Temptation Island 2024 settembre scatena il web

Dubbi intorno alle dichiarazioni fatte da Federica Petagna nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024 settembre. A scatenarli sono stati alcuni ritrovamenti del passato della ventenne che, nel villaggio, ha confessato di non aver mai indossato bikini più sgambati che, invece, ha scelto di indossare durante la sua permanenza nel programma.

“Di nascosto per venire qui ho messo in valigia dei costumi che lui non conosce. Dei costumi che lui non amerebbe, che non avrei mai pensato di mettere e che invece adesso metterò. Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Li ho comprati senza dirgli nulla e li metterò qua per la prima volta. Sono molto diversi a quelli che mi permette di indossare. Ovvio che questi nuovi sono due pezzi, devo prendere finalmente il sole. Non mi sono mai vista con un costume del genere addosso!”, le parole della 20enne.

Federica Petagna: cosa ha scoperto il web sul passato della ventenne di Temptation Island 2024 settembre

Dopo aver ascoltato le parole di Federica, il pubblico di Temptation Island 2024 settembre ha indagato sui social scoprendo alcune foto in cui la fidanzata di Alfonso D’Apice indossa bikini molto simili a quelli indossati nel villaggio del programma.

“Ma Federica non aveva detto che non aveva mai messo costumi sgambati perché non glieli faceva mettere?”, scrive una ragazza pubblicando su X anche una foto in bikini di Federica. Quale sarà, dunque, la verità intorno alle dichiarazioni sui costumi?

