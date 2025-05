Federica Petagna e Stefano Tediosi in crisi? I rumors sulla coppia

La Casa del Grande Fratello si è rivelata decisamente galeotta per Federica Petagna e Stefano Tediosi. Dopo la conoscenza iniziata a Temptation Island, dove la ragazza ha preso parte assieme all’ex fidanzato Alfonso D’Apice con cui ha poi interrotto la relazione, i due si sono ritrovati nella Casa più spiata d’Italia. Federica ha preso ufficialmente le distanze dall’ex fidanzato decidendo di approfondire la conoscenza con Stefano; ora la loro storia d’amore viaggia a gonfie vele e sorvola anche le recenti voci di una presunta crisi in corso.

Secondo una recente indiscrezione condivisa da Deianira Marzano su Instagram, infatti, i due ex gieffini sarebbero in crisi da tempo e di mezzo ci sarebbe un giovane imprenditore. “Lei si sente con un altro e, probabilmente, lui lo ha scoperto“, ha scritto l’esperta di gossip tra le Instagram stories del suo profilo. Tuttavia è intervenuta la stessa Federica che, per mezzo social, ha preso le distanze da questo rumor rassicurando tutti i fan della coppia.

Federica Petagna smentisce tutto e rassicura i fan: “Nessuna crisi, niente del genere“

Federica Petagna ha smentito la presunta crisi con Stefano Tediosi, condividendo sulle Instagram stories lo screen di una videochiamata tra i due. In questo momento si trovano separati ma non ci sarebbe alcuna rottura, anzi: “Nessuna crisi, niente del genere. Sono a Napoli per motivi di lavoro e sto anche trascorrendo del tempo con la mia famiglia. Noi continuiamo a viverci e a stare bene”. Entrambi nello screen appaiono super sorridenti e con due dita della mano alzate in segno di “ok”, a dimostrare che non ci sarebbe alcuna crisi in corso e che la loro relazione prosegue serenamente.