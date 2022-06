Federica Picchi: “No all’aborto, feto è umano”/ “Sentenza Usa? Italiani si sveglino”

Federica Picchi è la fondatrice della Dominus production che distribuisce in Italia il film “Unplanned”: la pellicola porta al cinema la storia vera di Abby Jonson come messaggio netto e reale contro l’aborto. La protagonista, infatti, prima di ricredersi sul tema, era una funzionaria di Planned Parenthood, ovvero la più grande società abortista al mondo, ed ha fatto ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza in due occasioni.

La scena più densa di significato è quella in cui Abby finisce in sala operatoria. Lì viene mostrata una vera ecografia in cui il feto cerca di allontanarsi dalla canula che sta per smembrarlo. “Le moderne tecnologie ci permettono di comprendere quanto sia falso continuare a definire grumo di cellule un piccolo corpo con tutte le funzionalità in essere. Tanto che questo, quando avverte il pericolo di un elemento esterno dentro il suo spazio vitale, inizia ad agitarsi e a fuggire”, ha raccontato Federica Picchi in una intervista a La Verità.

FEDERICA PICCHI: “NO ALL’ABORTO, FETO È UMANO”. LA STORIA DI ABBY JONSON

La storia di Abby Jonson nel film “Unplanned” viene dunque presa ad esempio per lanciare un messaggio contro l’interruzione volontaria di gravidanza. La donna ha abortito due bambini convinta che fossero grumetti di cellule, anonimi e disumanizzati, poi si è ricreduta. Abby offre al pubblico la sua esperienza, mettendo a nudo anche le sue fragilità e momenti della sua vita di cui non va particolarmente orgogliosa”..

L’obiettivo, insomma, è chiaro. “Far riflettere, soprattutto i più giovani, su una delle finte libertà del nostro tempo, che di fatto costringe le ragazze ad una solitudine fatta di ferite nel corpo e nell’anima. Per questo alle proiezioni sono tutti i benvenuti, di qualsiasi credo o ideologia. È una riflessione che coinvolge l’intera umanità”, ha spiegato Federica Picchi.

FEDERICA PICCHI: “NO ALL’ABORTO, FETO È UMANO”. IL SUCCESSO DEL FILM “UNPLANNED”

Il successo del film “Unplanned” è stato netto anche in virtù della recente sentenza emessa dalla Corte Suprema negli Stati Uniti, che cancella il diritto all’aborto. “Il dibattito che ne è conseguito sta contribuendo alla corsali del film. È come se anche gli italiani si svegliassero dal torpore della paura e capissero che questo tema non è più un tabù, che se ne può anzi se ne deve parlare”, sottolinea Federica Picchi.

E precisa: “Più che leggere la situazione americana come volano per il film, credo si debba però fare il ragionamento inverso. Il film, con la sua testimonianza di vita vera e cristallina, che non giudica, ma ha solo la forza del suo vissuto, riesce a spiegare quell’humus culturale che sta portando alla presa di coscienza e alla rinascita negli Stati Uniti. Questo vento di verità è inarrestabile e non sarà qualche strombazzamento mediatico a farlo scoprire”, così si conclude l’intervista a La Verità.

