Federica Pizzi è ancora innamorata di Manuel Bortuzzo?/ Piange quando ricorda che..

Federica Pizzi è ancora innamorata di Manuel Bortuzzo? Osservando il suo sguardo sognante e commosso sembrerebbe proprio di sì. Anche se i due, ormai, sembrano aver preso strade molto diverse. La sua lettera, condita di parole dolcissime e profonde, ha emozionato i telespettatori del Grande Fratello VIP, ammaliati e segnati da un sentimento evidentemente ancora fortissimo.

Durante la puntata di questa sera, in un a tu per tu con Alfonso Signorini, l’ex di Manuel racconta un aneddoto molto intenso ed emozionante della loro storia: “A mezzanotte del 2 febbraio (anniversario del tragico incidente, ndr) abbiamo passato un momento nostro e speciale”.

Federica Pizzi ama ancora Manuel Bortuzzo?

I fan non hanno dubbi. Potrebbe esserci ancora amore tra Federica Pizzi e Manuel Bortuzzo. Quando lei ha raccontato un aneddoto speciale della loro storia, le si sono illuminati gli occhi: “Si è messo i tutori e si è alzato in piedi. Quel giorno mi sentivo piccola così, lo guardavo ed è stata un’emozione bellissima, che porterò dentro per sempre e anche lui”. “Non so niente d’amore, ma secondo me è molto vicino a questo”, commenta un internauta su Twitter, mentre osserva lo sguardo di Federica. Come dargli torto.

