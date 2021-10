Federica Pizzi, ex fidanzata dell’incidente di Manuel Bortuzzo/ Entra al Gf Vip 2021, Lulù Selassié gelosa?

Riflettori su Manuel Bortuzzo questa sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 2021: nella casa più spiata d’Italia è attesa Federica Pizzi, l’ex fidanzata nonché l’ultima compagna del giovane concorrente del reality show di casa Canale 5. Ad anticipare il confronto è stata stamane Federica Panicucci durante la puntata odierna di Mattino 5: “Un’anticipazione di questa sera – le parole della conduttrice – e che riguarda Manuel Bortuzzo, conteso da alcune ragazze e che mostra segni di sofferenza: vi posso anticipare che in studio vi sarà ospite Federica, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo”.

Perché Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi si sono lasciati?/ “Sua disabilità fisica…”

Di cosa parleranno i due? Non è da escludere che Federica Pizzi possa chiedere chiarimenti allo stesso Manuel in merito ad un’anticipazione di Fanpage secondo cui l’amore fra i due, sbocciato a inizio di quest’anno, sarebbe finito a causa del fatto che la stessa ragazza non riuscisse in qualche modo ad accettare la disabilità di Manuel, cosa poi confermata anche dal padre di Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo frenato da Aldo Montano su Lulù Selassié?/ "Fossi stato in te.."

FEDERICA PIZZI, EX FIDANZATA MANUEL BORTUZZO: CONFRONTO NELLA CASA? ECCO DI COSA POTREBBERO PARLARE

“È vero, volevo un San Valentino romantico perché ho conosciuto una persona speciale”, aveva dichiarato il giovane rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un proiettile alla schiena, parlando della sua vecchia fiamma “figlia della compagna del mio dentista”.

Grande attesa quindi per capire cosa si diranno i due, e nonostante la Panicucci non l’abbia spiegato, sembra proprio che Federica Pizzi possa entrare nella casa per avere un confronto faccia a faccia, vis-a-vis, al di là della classica barriera in vetro, con il suo ex. Prima di Federica Pizzi, Manuel Bortuzzo era stato fidanzato con Martina Rossi, la ragazza che era con lui la notte dell’agguato all’Ax, e che le è stata vicina durante il periodo subito dopo la drammatica convalescenza post paralisi agli arti inferiori. A gennaio poi la nuova fiamma, ma quando tutto sembrava presagire il meglio, l’improvvisa rottura: fra poche ore ne sapremo sicuramente di più.

Lucrezia Selassiè è delusa da Manuel Bortuzzo/ "L'unico momento è a letto che non si vergogna di baciarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA