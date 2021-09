Federica Pizzi, ultima fidanzata Manuel Bortuzzo/ Perchè è finita? “Una conoscenza…”

Manuel Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip è entrato single. Lo ha svelato con certezza nelle passate settimane il portale Fanpage.it che ha potuto documentare le ultime informazioni “note” sulla situazione sentimentale del giovane nuotatore prima di cimentarsi nell’esperienza televisiva. Dopo la sua storia d’amore più importante, quella con Martina Rossi, la ragazza che si trovava con lui la notte dell’agguato all’Axa, all’inizio del nuovo anno Manuel ha incontrato un’altra ragazza che gli ha fatto battere brevemente il cuore.

Lei si chiama Federica Pizzi e con Bortuzzo avrebbe avuto una breve storia d’amore prima del GF Vip. I primi indizi sulla loro frequentazione li aveva forniti proprio il giovane concorrente del reality, in una intervista dello scorso febbraio a Il Gazzettino in cui si era timidamente dichiarato innamorato: “È vero, volevo un San Valentino romantico perché ho conosciuto una persona speciale”, aveva detto, fornendo qualche dettaglio in più sulla ragazza, “figlia della compagna del mio dentista”.

Federica Pizzi, ultima fidanzata Manuel Bortuzzo: è finita prima del GF Vip

Lo scorso San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza, Federica Pizzi lo ha trascorso con Manuel Bortuzzo dopo una romantica dedica via social. La loro, tuttavia, sarebbe stata solo una breve conoscenza, come riferisce ancora Fanpage.it, e che si sarebbe esaurita ancora prima che avesse il tempo di trasformarsi in qualcosa di più serio.

Le vere ragioni della rottura non sono mai state chiare ed al momento Manuel Bortuzzo non le avrebbe ancora riferite nel corso della sua esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà, nella quale si è particolarmente avvicinato alla principessa Lucrezia Hailé Selassie, detta Lulù, che parlando del nuotatore e inquilino ha dichiarato: “Lui per me è importante”. Tra i due, intanto, nelle ultime ore sembra essere scoppiata la passione, con un bacio notturno che non è affatto passato inosservato. Un gesto che ha confermato come il cuore di Manuel sia completamente libero prima del suo ingresso nel reality.

