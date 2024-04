Federica Quaranta chi è, fidanzata di Vladimir Randazzo/ “Immagino un futuro con lei, è la persona giusta”

Federica Quaranta chi è, fidanzata di Vladimir Randazzo

Federica Quaranta è la fidanzata di Vladimir Randazzo, attore noto per interpretare il ruolo di Nunzio nella nota soap televisiva Un Posto al Sole. Giovane arpista e appassionata di musica, anche Federica è un’attrice. La coppia condivide la passione per la recitazione.

“Penso che fare lo stesso mestiere da un certo punto di vista aiuti a far prevalere il buonsenso, oltre che l’intelligenza di conoscere l’altro e sapere chi è per te. Al di là di una sovrastruttura esterna come il lavoro, la vita di tutti i giorni ci porta a leggere la realtà senza quelle storture che, in certi contesti, potrebbero generare delle piccole gelosie o invidie” ha svelato Randazzo ai microfoni di Vanity Fair. L’attore ha poi rivelato da quanto sta insieme alla sua dolce metà. “Da circa tre anni. Abbiamo, tra l’altro, comprato casa da pochissimo, mancano pochi giorni all’atto“.

Federica Quaranta e l’amore per Vladimir Randazzo: “Immagino un futuro con lei”

Federica Quaranta e Vladimir Randazzo sono insieme da tre; recentemente i due hanno acquistato casa insieme e sono pronti a vivere il futuro che li attende. Sulla possibilità di matrimonio e figli, l’attore di Un posto al sole si è dimostrato aperto a ogni possibilità.

“Non affronto queste derive con paura o ansia, ma in maniera positiva. Pensando a Federica, sono felice di poter immaginare un futuro con lei perché penso che sia la persona giusta per me adesso. Una volta raggiunta questa consapevolezza, tutto diventa molto più semplice e più limpido” ha rivelato Randazzo ai microfoni di Vanity Fair. La coppia, rimane tutta via abbastanza riservata sulla propria vita privata; non ci sono, dunque, ulteriori informazioni sull’andamento della loro storia d’amore.

