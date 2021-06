Federica Ricciardi, moglie di Cerci Vs lady D’Ambrosio/ “La famiglia non si tocca!”

Stoccate a distanza tra due signore del mondo del calcio. Da una parte Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, dall’altra la moglie di Danilo D’Ambrosio, Enza De Cristoforo. La prima citata ha risposto infatti ad un commento fatto dalla De Cristoforo ad una foto della famiglia Cerci al completo, presente ad una partita di beneficenza a Napoli. La Riccardi, nel post poi commentato in cui si vede Cerci in tenuta verde, scrive: “Non come chi vince sempre ma come chi non si arrende mai”. La moglie di D’Ambrosio ha allora commentato lo scatto con queste parole: “Facce verdi vi vedo.. Intanto foiegras”, parole che sono parse essere un riferimento proprio alla signora Cerci. Nonostante le due si siano bloccate a vicenda da un po’ – tra loro c’era un’amicizia ai tempi in cui entrambi i mariti giocavano al Torino – Federica ha ricevuto lo screen della frecciata da alcuni utenti e ha allora deciso di replicare.

Gabriella Pagnozzi, moglie Alessandro Nesta/ Genitori di Tommaso e Sofia: "Loro..."

Federica Ricciardi, sfogo contro la moglie di D’Ambrosio

Federica Ricciardi ha deciso di rompere il silenzio e dire basta alle stoccate della moglie di D’Ambrosio; così su Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo. “Ho aspettato prima di decidere se fare o no questa storia. Ho aspettato e riflettuto. Si dice che all’ignoranza e alla cattiveria si risponde con il silenzio. Tante volte l’ho fatto. Poi però qualcosa mi manda in tilt. E quel qualcosa riguarda i miei figli.” Così continua: “Se certe bassezze le ho accettate per me, non permetto più in nessun modo che intralcino nemmeno per errore uno dei miei figli. Perché scrivere cattiverie ingiustificate dopo aver visto un bambino festeggiare felice il suo papà è da bestie, e le bestie non toccano i miei bambini.” Sul finale ha lanciato un’ultima, pesante stoccata: “mi abbasso fino ai tuoi stessi livelli. Sai, la vita è una ruota. Oggi a me, domani a te. Ho saputo che preparavi le valigie per l’Europeo perché sono anni e anni che sogni questa foto da aggiungere alla tua collezione della vita perfetta”.

LEGGI ANCHE:

Ragazza scomparsa riappare su Twitch dopo video Youtube/ Cercata da Chi l’ha vistoNicolò Bongiorno/ "Misero papà Mike al muro per fucilarlo: poi la Provvidenza..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA