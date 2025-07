Federica Rosatelli, mai dimenticata dai fan del Grande Fratello per le sue ‘storiche’ liti, potrebbe tornare al Grande Fratello ‘super-vip’?

Campionessa nel lancio del bicchiere, impressa nella memoria dei telespettatori per i ragionamenti astrusi in relazione all’orientamento sessuale, sfoghi ‘iconici’ e diatribe che ancora sono virali sul web; questo il ‘curriculum’ di una vecchia conoscenza del Grande Fratello che potrebbe – anche se sembra poco plausibile – tornare nel reality in vista della prossima edizione ‘super-vip’. Di chi stiamo parlando? Qualcuno avrà già capito, nel dubbio: si tratta di Federica Rosatelli.

Federica Rosatelli prese parte all’edizione numero 9 del Grande Fratello; una delle ultime con la totalità di personalità non note al mondo dello spettacolo – sulla scia di quanto farà prossimamente Simona Ventura alla ripresa di settembre – e forse tra le più memorabili anche grazie al contributo dell’ex gieffina. Goliardia a parte, è sicuramente tra gli ex concorrenti più iconici seppur non per ragioni particolarmente pacate. Lei stessa, in maniera scherzosa e rimarcando questo aspetto, si è palesata sui social proprio di recente e lanciando forse un messaggio tra le righe in vista dell’edizione super-vip del Grande Fratello.

Federica Rosatelli ironizza sul ritorno al Grande Fratello: “Pubblicando ancora i miei video cauti certamente mi aiutate…”

“Grazie di postare sempre i miei video cauti, così certamente mi aiutate ad essere richiamata al Grande Fratello Gold”, queste le parole di Federica Rosatelli – come racconta Novella2000 – in risposta ad un video pubblicato in rete che la ritrae in una delle sue ‘storiche’ diatribe nel reality. Chissà se realmente auspica di essere presa in considerazione per il cast della nuova edizione del programma e in su un punto in particolare ha particolarmente ragione; di certo, le sue discussioni infuocate, non sono un background rassicurante. Pier Silvio Berlusconi, proprio di recente, ha rimarcato la linea anti-trash e la volontà di non portare in tv – come tuonato anche in passato – momenti particolarmente forti dal punto di vista dei toni e dei gesti. Dunque, per buona pace di Federica Rosatelli, la porta rossa del Grande Fratello potrebbe continuare ad essere solo un miraggio o lontano ricordo.