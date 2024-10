Chi interpreta Federica Sabatini in Don Matteo 14, è Giulia Mezzanotte la sorella di Don Massimo (Raoul Boca)

È tutto pronto per la prima puntata di Don Matteo 14 che andrà in onda questa sera, 17 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 su Rai1 ritorneranno i personaggi storici come il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Natalina (Nathalie Guetta) ma anche quelli più amati come il Captino Anna Olivieri ed il PM Marco Nardi, anche se per poco. Ci sarà anche Don Massimo ‘sostituto’ di Don Matteo. E proprio il personaggio interpretato da Raoul Bova avrà a che fare con lo scompiglio che porterà la sorella Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini).

Chi interpreta Federica Sabatini in Don Matteo 14? E’ Giulia Mezzanotte, sorella di Don Massimo. In realtà è la sorellastra nata dalla relazione extra coniugale del padre. I due hanno chiuso i rapporti dopo la morte del padre in un incidente stradale, incidente di cui Massimo attribuisce la responsabilità a Giulia. La giovane arriverà a Spoleto per chiedere aiuto al fratello, inizialmente rifiuta ma quando verrà trovata priva di sensi in strada dopo un’aggressione darà vita alla complessa dinamica della loro relazione e porterà alla luce nuove rivelazioni sul passato di Don Massimo.

Anticipazioni Don Matteo 14: Federica Sabatini è Giulia Mezzanotte, gossip impazza sta insieme a Teodoro Giambanco?

Chi è e fidanzato di Federica Sabatini, Giulia Mezzanotte in Don Matteo 14 e delle anticipazioni sul suo personaggio le ha fornite Raoul Bova in un’intervista concessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni: “Già nella prima puntata arriva a rompere la tranquillità. È una che combina guai che sceglie sempre gli uomini sbagliati, sembra che i problemi vada a cercarseli…Quando arriva dicendo di avere bisogno di aiuto, il fratello non vuole saperne. Poi però verrà assegnata al lavori socialmente utili, se la ritroverà in canonica e saranno costretti confrontarsi.”



Chi è Federica Sabatini? Nata a Roma il 23 gennaio del 1992 ha studiato presso il C.I.A.P.A. prima e Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Debutta in tv nella 2012 nella fiction Sangue caldo per poi recitare in Tutti insieme all’improvviso, Un passo dal cielo 4, Suburra e Fortunata fino all’approdo in Don Matteo 14. Riservatissima sulla sua vita privata, sembrerebbe che il fidanzato di Federica Sabatini sia Teodoro Giambanco, anche lui giovane attore. Si tratta, però, di indiscrezioni mai confermate dai diretti interessati.