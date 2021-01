Federica Schievenin ha partorito, Nicolò Barella papà/ Dopo il goal arriva Matilde!

Federica Schievenin ha partorito, Nicolò Barella è diventato papà. Il campione dell’Inter ha vissuto la sua serata migliore, sicuramente quella che un domani potrà mettere nella lista delle sue migliori piazzandola al primo posto. Per lui non solo è arrivato il momento di sfoderare la sua arma migliore, i goal, ma anche di correre poi dalla sua amata Federica per abbracciare insieme a lei il piccolo frutto del loro amore, la bella Matilde. Dopo la lunga notte che ha portato l’Inter a battere la Juventus proprio con un goal di Barilla, alle prime luci dell’alba è nata sua figlia e ad annunciarlo è stata proprio la mamma che sui social ha scritto: “Benvenuta Matilde del nostro cuore ❤️ @nicolo_barella ❤️ 6:23 18/01/21”.

Federica Schievenin ha partorito, Nicolò Barella papà

Federica Schievenin, nata a Cagliari ed ex modella, è la dolce metà di Nicolò Barella, non solo la moglie del calciatore ma anche la mamma delle sue figlie visto che la piccola Matilde è arrivata in una famiglia già piena di donne. Dal rapporto tra il calciatore e la modella sono già nate Rebecca e Lavinia e Matilde non è che l’ultima arrivata nella già affollata vita del campione che è sicuramente in minoranza numerica in casa e che magari sognava un figlio maschio per insegnargli i suoi trucchi sul campo di calcio. Siamo sicuri che potrà farlo anche con le sue bambine o magari proprio con la piccola Matilde ma, fino ad allora, non possiamo che fargli doppi auguri e complimenti, per quello che ha fatto ieri sera in campo e per la gioia di essere diventato padre questa mattina all’alba, dopo una lunga notte inebriata da gioia e adrenalina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA