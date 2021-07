Federica Schievenin, moglie Nicolò Barella/ Lo sport e la famiglia come passioni

FEDERICA SCHIEVENIN, MOGLIE DI NICOL BARELLA

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter, uno degli intoccabili di Roberto Mancini, giocherà questa sera la finale degli Europei 2020 e, dopo lo scudetto in nerazzurro, potrebbe togliersi l’enorme soddisfazione di sollevare un trofeo ancora più importante, quello continentale per nazionali. Federica, che ha 7 anni più di lui, lo seguirà con la consueta passione: quella che l’ha sempre contraddistinta nei suoi post, in particolare su Instagram dove, lo scorso maggio, ha pubblicato la foto che la ritrae insieme a Nicolò e ai tre figli durante i festeggiamenti per lo scudetto.

Foto e festeggiamento che si accompagnano, anche in questo caso, al consueto messaggio di congratulazioni, orgoglio e amore per il marito. Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella da ormai tre anni: lo scorso primo luglio hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio. Hanno tre figli: Rebecca è nata nel 2017 e dunque prima delle nozze, poi sono arrivate Lavinia nel 2019 e Matilde, che ha visto la luce in questo 2021.

CHI È FEDERICA SCHIEVENIN

Nicolò Barella è un 1997: si è dunque sposato molto presto, mentre la moglie Federica Schievenin ha 7 anni più di lui. Anche lei è sarda e la coppia si è conosciuta quando il centrocampista giocava nel Cagliari, la squadra in cui è cresciuto e di cui è diventato capitano prima del trasferimento all’Inter, avvenuto nel 2019. Federica lo sport ce l’ha nel sangue: è infatti una grande appassionata di motocross e avrebbe voluto gareggiare in questa disciplina, ma si è dovuta accontentare di fare da dare una mano al fratello seguendolo nelle sue corse. Ha anche lavorato con la madre nel negozio di famiglia, e ha frequentato il mondo della moda; sempre dai suoi profili social sappiamo che è una studentessa di scienze motorie e dunque in qualche modo è rimasta ancorata alla sua passione, anche se poi come lei stessa dice è oggi una mamma a tempo pieno. Questa sera anche lei festeggerà insieme all’Italia e al marito Nicolò Barella la vittoria degli Europei 2020?

