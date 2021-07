Federica Schievenin, moglie Nicolò Barella/ “Un gran papà e un marito perfetto”

Scopriamo Federica Schievenin, la moglie di Nicolò Barella e le tre figlie Rebecca, Lavinia e Matilde

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, con cui è impegnato attualmente per gli Europei. Nata il 19 marzo del 1990 a Cagliari in Sardegna, Federica è una grande appassionata di motocross: avrebbe voluto gareggiare come il fratello al quale ha fatto da assistente di gara. In passato ha anche lavorato nel mondo della moda e nel negozio di famiglia insieme alla madre. Federica Schievenin e Nicolò Barella si sono sposati il 1° luglio 2018 in Sardegna, terra di origine di entrambi. La coppia ha tre figlie: Rebecca (2017), Lavinia (2019) e Matilde (2021). In occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, Federica ha scritto su Instagram una dedica al padre delle sue figlie: “Complimenti papà, siamo fiere e orgogliose di questo tuo traguardo… che un po’ sentiamo anche nostro! Grazie per queste emozioni forti…. Ti amiamo”.

Giulia De Lellis "Voglio fare la cantante"/ "Mi prendono tutti in giro, ma non mollo"

Federica Schievenin: il grande amore di Nicolò Barella

Federica Schievenin il 14 ottobre 2018, pochi mesi dopo le nozze, su Instagram pubblicò un post in cui scrisse una dedica d’amore al marito Nicolò Barella, di sette anni più giovane: “Ti ho visto retrocedere in B, poi andare in prestito e retrocedere in C. Lacrime, pianti e critiche. Ma tu dal campo uscivi sempre a testa alta. Ti ho sempre guardato con occhi d’ammirazioni per il lavoratore e professionista che sei, nonostante la tua giovane età. Sei un gran papà e un marito perfetto. Grazie per tutto quello che ci fai vivere”. Sul suo profilo Instagram che conta quasi 59mila follower, Federica dice di se stessa: “Studentessa a tempo perso in scienze motorie sono mamma a tempo pieno di Becky, Vinia e Tilde“. La famiglia Barella dal 2019 vive a Milano.

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio Vs hater: "Persone di merd*"/ "Voglio vedervi in tribunale!"COM'É MORTA RAFFAELLA CARRÀ, MALATTIA/ Tumore al polmone. Un calvario

© RIPRODUZIONE RISERVATA