Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?/ Ipotesi addio? “C’è stato un momento in cui…”

Federica Sciarelli torna con Chi l’ha visto? su Rai 3 il 14 settembre, confermando così l’appuntamento settimanale con i casi di scomparsa per il mercoledì nel palinsesto del terzo canale. Anche quest’edizione sarà densa di protagonisti a partire dal caso della 63enne triestina Liliana Resinovich, trovata senza vita in un parco il 5 gennaio scorso a quasi un mese dalla misteriosa sparizione. Ai microfoni dell’Ansa, Federica Sciarelli ha raccontato qualcosa di più sulla formula del programma che la vede al timone da anni, e su come si sia evoluto, nel tempo, il rapporto con il pubblico ormai diventato stretto collaboratore nelle inchieste grazie ai suoi contributi da casa: “Noi siamo una grande comunità – ha spiegato la giornalista e conduttrice – anche grazie a chi da casa ci segue“.

Federica Sciarelli ha spiegato come spesso proprio i telespettatori di Chi l’ha visto? siano il traino di svolte inattese nei casi che tratta, a volte cold case apparentemente senza una soluzione: “Ci aiutano moltissimo con le loro segnalazioni e ci aiutano a ritrovare persone. Il programma funziona anche per questo, siamo un veicolo di solidarietà“. Sono tantissimi i casi di scomparsa affrontati e risolti da Chi l’ha visto? nel corso delle varie stagioni che si sono susseguite nel corso degli anni, e ancora molto, come spiega la stessa conduttrice, c’è da fare per riportare a casa coloro che non sono stati ancora ritrovati.

La conduzione di Chi l’ha visto? targata Federica Sciarelli si è rivelata un successo e a lungo, negli ultimi tempi, si è discusso dell’ipotesi che la giornalista potesse abbandonare le redini del programma di Rai 3. Un’ombra, quella dell’addio, che ha dominato le indiscrezioni sulle più recenti edizioni della trasmissione e che ora sembra essersi dissolta. A rispondere nuovamente all’interrogativo sulla questione è stata la diretta interessata, sempre ai microfoni dell’Ansa, a ridosso del debutto della nuova stagione.

“C’è stato un momento forse che avevo pensato di prendermi una pausa, una boccata d’aria fresca – ha raccontato Federica Sciarelli all’agenzia di stampa – perché mi stavo rendendo conto che molte località un tempo sconosciute erano diventate notissime in quanto legate a un delitto efferato, o a un caso irrisolto“. Federica Sciarelli ha ribadito quindi di non voler lasciare il programma: “È la mia famiglia lo amo, e ci sono tanti cui abbiamo dato voce, che non l’avrebbero avuta senza di noi a cominciare da Elisa Claps“. Da Elisa Claps a Sarah Scazzi (il cui caso, con il ritrovamento del corpo, ebbe una svolta proprio in una storica diretta del programma), passando per Liliana Resinovich e i coniugi Neumair, Chi l’ha visto? continua a tenere viva l’attenzione sui casi di scomparsa e di cronaca nera che non smettono di scuotere l’Italia con il loro carico di orrore e punti interrogativi.











