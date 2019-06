Federica Sciarelli contro Franca Leosini/ Caso Vannini: “Ciontoli con noi non parla”

Volano stracci in casa Rai per l’omicidio di Marco Vannini. Lo scontro è tra Federica Sciarelli e Franca Leosini per l’intervista ad Antonio Ciontoli a “Storie Maledette”. L’hanno già chiamata la faida dell’estate, perché protagoniste sono le “regine” di Raitre, apprezzate dal popolo della Rete per la raffinatezza con cui affrontano temi delicati. Oggetto del contendere è quindi l’intervista esclusiva che l’uomo accusato dell’omicidio del giovane rilascerà a Franca Leosini, e che non sarebbe stata gradita dalla collega. Nel corso dell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”, che è tornato ad occuparsi proprio del caso, Federica Sciarelli ha fatto una precisazione che è sembrata una stoccata alla collega: «Per dovere di chiarezza, dobbiamo dire che noi di Chi l’ha visto? abbiamo sempre chiesto l’intervista ad Antonio Ciontoli. A noi, Antonio Ciontoli, l’intervista non l’ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta».

OMICIDIO VANNINI, FEDERICA SCIARELLI CONTRO FRANCA LEOSINI

Una precisazione doverosa quella di Federica Sciarelli a fronte di quanto dichiarato dalla signora Marina, mamma di Marco Vannini, che ha sempre chiesto giustizia per il figlio. «Ho saputo dalla televisione e dai giornali che durante la trasmissione di Franca Leosini verrà mandata in onda un’intervista a Ciontoli. Noi non siamo stati avvisati di questa intervista. Questa cosa mi ha fatto rimanere molto molto male perché, tra le altre cose, stiamo parlando del caso che riguarda mio figlio». La madre della vittima ha poi aggiunto: «Oltretutto ho letto che il Ciontoli chiede il perdono a me e a Valerio, mio marito: il perdono di che cosa? Deve capire che io e Valerio non lo perdoneremo mai. Non avrà mai il nostro perdono, mai». Ma in questo caso tuonano forti le parole della Sciarelli. La Leosini al momento sceglie il silenzio, anche se – secondo quanto riportato da Dagospia – avrebbe espresso le sue perplessità ai vertici dell’azienda per quanto accaduto.

