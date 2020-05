Federica Sciarelli e il caso Benito/ Gaffe su femminicidio: “Con un nome così…”

Pubblicità

Federica Sciarelli, conduttrice della trasmissione di successo di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, si è resa protagonista nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio 2020, di una gaffe che ha coinvolto direttamente un suo ospite e tutti coloro che, come lui, portano il nome Benito. La presentatrice, infatti, a circa metà programma ha accolto al suo desk il signor Benito, nelle scorse settimane colpito dal dramma della morte della sua amica Elvira e sottoposto a svariati interrogatori da parte degli inquirenti. Secondo l’uomo, il decesso sarebbe avvenuto per un overdose di medicinali assunti dalla donna, ritrovata da egli stesso priva di vita nel capanno adiacente la propria abitazione. Qui la Sciarelli si è concessa una battuta che risuona come un pesante scivolone, a maggior ragione perché connessa a una tematica tanto delicata quanto il femminicidio. Cosa ha detto la presentatrice? Le seguenti parole: “È morta una donna, c’è uno che si chiama Benito… Forse è lui il colpevole di questa storia”. Un pregiudizio legato a un nome proprio di persona che è proseguito anche dopo la messa in onda del servizio registrato a casa dell’ospite. “A tua mamma questo nome non piaceva, vero? Perché ha avuto la meglio tuo papà?”. Il diretto interessato ha risposto: “In quegli anni gli uomini avevano più autorità rispetto ad oggi. A mia mamma non piaceva il nome Benito, mi voleva chiamare Vincenzo. A dire la verità, Benito non piace neanche a me: a scuola lo fraintendevano, lo associavano a un uomo forte. Non mi interessa essere forte, ma serio e preciso”.



