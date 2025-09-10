Della vita privata di Federica Sciarelli non si sa nulla: non è mai stata sposata e attualmente non si sa se abbia un compagno oppure no

Torna stasera Chi l’ha visto? che è uno dei programmi preferiti dagli italiani per non parlare del fatto che è un appuntamento fisso per ogni mercoledì che si rispetti. Sempre condotto da Federica Sciarelli che, quando deciderà di ritirarsi, spezzerà il cuore a milioni di spettatori che hanno imparato ad amare il suo stile empatico e asciutto allo stesso tempo.

Donna sconosciuta morta a Chivasso, il caso a Chi l'ha visto?/ Dall'appello ai nuovi dettagli sull'identità

Ovviamente c’è sempre stata attenzione verso la sua vita privata, ma in questo caso gli addetti ai lavori non sono mai riusciti a scoprire il padre da cui ha avuto suo figlio Giovanni Maria e neanche se attualmente ha un compagno oppure è single. Bisogna mettersi l’anima in pace e rendersi conto che esistono persone che tengono alla propria privacy più di ogni altra cosa.

Liliana Resinovich, Visintin: "Si è suicidata. GoPro? Pm hanno scaricato file"/ Fratello: "Sguazza nel caos"

Federica Sciarelli confessa: “Ecco perché non mi sono mai sposata”

È una verità assodata il fatto che Federica Sciarelli non si sia mai sposata. Ha dedicato la maggior parte della sua vita alla carriera arrivando a condurre il programma più visto di Rai3 e uno dei più amati della televisione italiana ovvero Chi l’ha visto? In una sua recente intervista a Vanity Fair ha confessato il motivo dietro la decisione di non sposarsi: “Quel ‘Finché morte non ci separi’ non mi piace, considerando che non troppi anni fa lo stupro era un reato contro la moralità pubblica e non contro la persona”.

Clara Rossignoli/ Erika: “Ci incolpano di una cosa surreale, ecco cosa è successo prima della sparizione”

E nell’intervista (frecciatina di Nuzzi) ha poi continuato col dire che gli uomini devono mettersi in testa che quando stanno insieme a una donna non la posseggono e che è sempre libera di andarsene quando vuole. Purtroppo i femminicidi non si contano più e bisognerebbe arrivare alla radice del problema: la società, il fatto che a scuola non si insegnino le materie che davvero servono nella vita di tutti i giorni, e il governo allo sbando.