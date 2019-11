Federica Sciarelli/ “Ho cancellato frasi di Claudia Stabile”: critiche per censura

Federica Sciarelli ha registrato un record stagionale ieri con “Chi l’ha visto”, ma non può essere del tutto soddisfatta della puntata di ieri. Un servizio ha suscitato dure polemiche. Ci riferiamo all’intervista esclusiva a Claudia Stabile, la donna scomparsa l’8 ottobre e poi ritrovata grazie all’attività del suo programma. C’è chi l’accusa di aver sacrificato umanità e disperazione per gli ascolti, ritenendo che la vicenda di Claudia Stabile ne sia un esempio. La trasmissione ha intervistato in primis il marito, ma ha omesso un particolare importante. Già tre anni prima la donna si era allontanata da casa, peraltro portando in Germania la figlia senza avvertire nessuno. Si tratta di un episodio che avrebbe creato un precedente sul comportamento della 34enne, invece è stato taciuto dalla trasmissione, che ne ha parlato solo nel servizio successivo. Sui social nel frattempo erano però fioccati attacchi impietosi nei confronti del marito, Piero Bono, costretto a chiudersi nel silenzio.

FEDERICA SCIARELLI, ACCUSE DI PARZIALITÀ

Ma non è finita qui. Claudia Stabile manda una lettera al suo avvocato dicendo che sta bene. Non c’erano prove che fosse stata proprio la 34enne a scriverla, ma Federica Sciarelli ne annuncia il ritrovamento il 7 novembre con una clip girata fuori dagli studi. Si crea così molto clamore attorno ad una notizia non verificata. Dopo un altro appello nella puntata successiva, Claudia Stabile rompe il silenzio e chiama il suo avvocato al telefono: ora è certo che sia viva. L’epilogo a questa vicenda è arrivato ieri sera con il confronto a distanza tra moglie e marito. Anche se lei è a processo per sottrazione di minore, l’uomo è stato nuovamente dipinto come marito “orco”, un padre padrone. Ma Piero Bono era apparso angosciato dalla lontananza della moglie, oltre che deluso e frustrato. «Come si può affidare una famiglia a una donna del genere?», ripeteva mentre i telespettatori lo attaccavano sui social. Le accuse di parzialità nei confronti di Federica Sciarelli sono cominciate sui social quando il marito è intervenuto in diretta per smentire le dichiarazioni della moglie.

FEDERICA SCIARELLI “HO CANCELLATO FRASI DI CLAUDIA STABILE”

«A me sta bene che non torni a casa, io non la voglio più vedere ma tutto quello che ha raccontato non è vero, io non ero come lei dice», ha detto a “Chi l’ha visto”. Piero Boni ha spiegato che Claudia Stabile chattava, aveva un altro numero, un suo conto, quindi poteva fare quello che voleva, e infatti era sempre in giro con la macchina. Inoltre, ha detto che la moglie voleva andare in Germania a cercare felicità mentre lui le dava tutto. Quando Federica Sciarelli gli ha fatto notare che comunque questa vita stava stretta alla donna, l’uomo ha replicato chiedendo alla conduttrice di dire cosa c’era scritto nella lettera inviata all’avvocato. Ed è qui il colpo di scena: l’uomo dice che sono state omesse delle frasi e Federica Sciarelli ammette di averle cancellate. «Sono stata io a chiedere di cancellare le frasi», e questo per il bene dei bambini. Solo di fronte all’insistenza del marito rivela il contenuto: «C’era scritto non torno né per lui né per i miei figli». La “censura” fatta, a detta della Sciarelli per il bene dei bambini, ha però contribuito a creare una “narrazione” diversa della vicenda e soprattutto dell’uomo. Un episodio che ha spinto alcuni utenti su Twitter ad attaccare la giornalista.

“All’inizio per lei addirittura l’obbligo di firma quotidiano”: A #chilhavisto il legale della mamma di Campofiorito, avvocato Antonio Di Lorenzo. “Lei contribuirà comunque al sostentamento dei figli”. pic.twitter.com/WoXO0HnUaw — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) 20 novembre 2019





