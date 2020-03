Federica Sciarelli in isolamento per coronavirus: “Sta bene”/ “Ospite positivo”

Chi l’ha visto? fermato dal coronavirus: il canale Twitter del programma in onda su Rai 3 ha annunciato che salterà una puntata, Federica Sciarelli sarà in isolamento. Secondo quanto riporta Fanpage, la conduttrice non presenterebbe sintomi: «Sta bene», certifica il quotidiano. Ricordiamo infatti che lo scorso mercoledì Chi l’ha visto? ha ospitato il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, che è risultato poi positivo al Covid-19. Oltre alla Sciarelli, in isolamento anche l’intera redazione del programma. Questa la nota diramata su Twitter: «Ospite positivo #coronavirus: #chilhavisto salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su #Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse».

FEDERICA SCIARELLI IN ISOLAMENTO, STOP PER CHI L’HA VISTO?

Ma non è finita qui: come spiega Fanpage, la Rai potrebbe optare per una ulteriore sospensione cautelativa di 15 giorni, come già accaduto per Porta a Porta. Come vi abbiamo raccontato, il programma condotto da Bruno Vespa è stato stoppato dopo aver ospitato Nicola Zingaretti nella puntata del 4 marzo 2020, con il leader del Partito Democratico successivamente positivo al coronavirus. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con Federica Sciarelli che aveva tenuto a precisare nell’ultimo appuntamento con Chi l’ha visto? «Non vi abbandoneremo, ma è difficile cercare le persone se non è possibile muoversi. Le famiglie continuano a contattarci ed ad inviarci segnalazioni, nonostante i blocchi, la gente scompare, anzi, ci sono persone di cui non si hanno informazioni da settimane, e purtroppo anche giovanissimi che continuano a far perdere le tracce, ragazzine di 15, 16 anni».

