Federica Sciarelli/ “Invito a Pamela Prati? Scelta coraggiosa”. E su Franca Leosini..

Federica Sciarelli resta al timone di “Chi l’ha visto?” dopo aver pensato di andare via. La giornalista aveva pensato infatti di lasciare il programma dopo 15 anni, ma poi ha deciso di restare al suo posto. Lo ha rivelato la stessa conduttrice nell’intervista a Repubblica: «Sono andata dal mio direttore, Stefano Coletta, a spiegargli che per me l’Italia è diventata un grande cimitero». Una storia l’ha segnata in particolare, quella di Giuseppe, il bambino ucciso di botte dal patrigno a Cardito. «Ricordo che leggevo le carte e le ho buttate per terra. Troppo. Cerco di essere la voce di chi chiede aiuto ma il dolore è terribile». Federica Sciarelli ha quindi pensato di fare altro, ma il direttore le ha spiegato che non poteva mollare. «È un riconoscimento fare una battaglia per chi chiede giustizia. Se non ci fosse stato Chi l’ha visto? il corpo di Elisa Claps non sarebbe stato trovato». Lei comunque si vedrebbe in un’altra trasmissione, ma restando sul sociale. E non potrebbe essere diversamente per una persona cresciuta credendo nella rivoluzione.

FEDERICA SCIARELLI: DA PAMELA PRATI A FRANCA LEOSINI

Ora però Federica Sciarelli non crede più nella rivoluzione: «Credo nella ricerca della verità». Ma non le hanno perdonato l’invito a Pamela Prati dopo lo scandalo Mark Caltagirone. «Ho fatto un’operazione coraggiosa, che all’inizio non è stata compresa», ha raccontato a Repubblica. Visto che da anni si occupa di truffe romantiche, ha pensato di invitare la showgirl, ma «senza darle la parola, per rendere protagoniste le donne invisibili». Tante le polemiche, per alcune è dovuta anche intervenire: ha ad esempio smentito le voci riguardo il pagamento della Prati. In questi ultimi giorni invece ha tenuto banco lo scontro a distanza con la collega Franca Leosini di Storie Maledette: «Abbiamo fatto un’inchiesta durissima e abbiamo sempre chiesto a Ciontoli l’intervista. Non ce l’ha data e l’ho voluto dire. Non c’è polemica. Il punto è come si affrontano i processi. Ciontoli ci accusava di fare i processi mediatici, poi in tv ci è andato lui». Infine, ha confermato di non avere un agente che la rappresenta: «Mi stupisco dei giornalisti che ce l’hanno. So solo che come dico di essere stanca, spuntano sostitute. Avranno l’agente?».

