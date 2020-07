Federica Sciarelli: “Noi studiamo con voi questo caz*o”/ Gaffe hot a Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli ha chiuso con il botto la stagione di Chi l’ha visto? commettendendo involontariamente una gaffe a luci rosse nel corso dell’ultima puntata. Da quando è al timone del programma di Raitre, la Sciarelli si è occupata di tantissimi casi. Nel corso dell’ultimo appuntamento, ha dato spazio al caso di Alessio Vinci, lo studente diciottenne trovato senza vita a Parigi nel 2019. Rivolgedosi al pubblico, la Sciarelli è caduta in una piccola gaffe, probabilmente dovuta all’emozione per l’ultima puntata. “Noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo ca**o“, ha detto la Sciarelli che, sicuramente, avrlebbe voluto dire “Noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo caso“. Una piccola defaillance linguistica che, però, non è passata inosservata alle orecchie del pubblico al punto che il video è diventato immediatamente virale.

IL FUTURO DI FEDERICA SCIARELLI

Federica Sciarelli è da anni il volto di Chi l’ha visto? Con la sua professionaliutà, aiutata da una squadra ben organizzata, si è occupata di tantissimi casi nel corso degli anni. Il pubblico è ormai legatissimo alla sua presenza al punto che la gaffe di cui è stata involontoriamente protagonista nel corso dell’ultima puntata della stagione, ha comunque fatto sorridere i telespettatori. Ma quale sarà il futuro della Sciarelli? A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa il 16 luglio 2020, ha dichiarato: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile, però è chiaro che questo è un programma che ti porti sempre addosso e alla fine ne risenti. Non è un fatto di stanchezza, amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’, per questo avevo chiesto di lasciare, ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato“.





